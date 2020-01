F1 | Arthur Leclerc e Dino Beganovic entrano nella Ferrari Driver Academy

Maranello, 17 gennaio 2020 – Ferrari Driver Academy ha quest’oggi annunciato due nuovi talenti che entrano a far parte del gruppo di allievi del programma di crescita e addestramento piloti della Casa di Maranello, giunto ormai al suo undicesimo anno di attività. Si tratta di Arthur Leclerc e Dino Beganovic, due giovani che hanno mostrato nel corso del 2019 di avere le qualità per poter partecipare alla scuola di formazione della Scuderia.

In Formula Regional. Arthur Leclerc, fratello più giovane di un ex alunno dal talento straordinario come Charles, attuale titolare della Scuderia Ferrari, sarà impegnato in Formula Regional. Il pilota monegasco, che è nato il 14 ottobre 2000, ha iniziato con le monoposto nel 2018, in Formula 4 France, ottenendo la sua prima vittoria a Nogaro, alla seconda corsa della carriera, e ripetendosi a Magny-Cours più avanti nel corso dell’anno. Già in quella stagione era entrato in contatto con FDA, quando era stato protagonista di uno dei Camp di valutazione che periodicamente l’Academy organizza per cercare potenziali innesti. Nella scorsa stagione Arthur è rimasto nella stessa categoria ma è salito di livello per quel che riguarda la competitività della serie: si è infatti trasferito nel campionato tedesco ADAC Formel 4 dove si è distinto per la costanza di risultati. Per lui una vittoria, a Hockenheim, ma anche altri sette piazzamenti sul podio che gli hanno permesso di raccogliere un positivo quinto posto nella classifica assoluta. Per Leclerc è dunque previsto il cambio di categoria, che avverrà con i colori del Prema Powerteam. In Formula Regional, Arthur troverà come compagno di squadra il rivale di tanti duelli Gianluca Petecof. Il brasiliano, in FDA dal 2018, conquistando il titolo di vicecampione italiano di Formula 4 ha a propria volta dimostrato di essere pronto per la serie superiore.

Dal kart alla Formula 4. La seconda matricola di FDA è il giovanissimo svedese Dino Beganovic. Il talento di Landeryd è nato il 19 gennaio 2004 e fin qui ha mostrato la propria classe sui kart, con due titoli di campionato svedese già in bacheca e un secondo posto nella WSK Euro Series raccolto nel 2019. Dino arriva alla FDA grazie anche alle indicazioni di Tony Kart che per il programma di Maranello svolge attività di scouting nel mondo del karting. Grazie alla collaborazione con il costruttore di Prevalle sono già arrivati in FDA due talenti: Marcus Armstrong e Gianluca Petecof. Beganovic è all’esordio in monoposto e dunque per lui il naturale passo avanti è la Formula 4. Anche nel suo caso la squadra che lo accompagnerà nella nuova avventura sarà il Prema Powerteam.

Anno accademico. I due volti nuovi saranno a Maranello nella seconda metà di gennaio per iniziare la stagione di corsi e in quell’occasione, oltre alle persone di riferimento di FDA, incontreranno anche i compagni di accademia. I talenti di FDA nel 2020 saranno dunque ben nove: oltre a Enzo Fittipaldi, impegnato in FIA Formula 3 con il team HWA Racelab, Petecof, Leclerc e Beganovic, ci sono infatti i cinque piloti che daranno battaglia in FIA Formula 2, come già annunciato a fine novembre: Giuliano Alesi, Callum Ilott e Mick Schumacher cui si aggiungono i graduati dalla FIA Formula 3 Marcus Armstrong e Robert Shwartzman, campione in carica.

Laurent Mekies Direttore Sportivo Scuderia Ferrari

L’inverno è stato piuttosto intenso per la Ferrari Driver Academy: abbiamo infatti lavorato sodo per mettere a punto il miglior programma possibile per i nostri piloti in vista della stagione 2020, con un incremento significativo delle attività e degli allenamenti da svolgere presso il quartier generale di Maranello. Abbiamo anche cercato di individuare i migliori nuovi talenti del panorama del motorsport giovanile e siamo lieti di annunciare che Arthur e Dino si uniscono a FDA per quello che promette di essere una stagione decisamente interessante. Avremo piloti presenti in tutte le categorie di monoposto FIA e saremo impegnati per supportare al meglio ciascuno di loro sia dal punto di vista delle abilità di guida che sotto il profilo umano e individuale. Qui a Maranello siamo tutti impazienti di vedere come si comporteranno i nostri ragazzi nei prossimi mesi.

Marco Matassa Responsabile Area Tecnica FDA