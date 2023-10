F1 | Ciccarone: “Non ci sono gli elementi per Alonso in Red Bull”

Alonso in Red Bull nel 2024? Non ci sono gli elementi secondo Paolo Ciccarone. Il giornalista di RMC Motori intervenuto ai microfoni di Pit-Talk ha anche affermato che la Red Bull non ha bisogno di ingaggiare piloti da altre scuderie... Ricciardo e Lawson eventualmente come alternative a Perez andrebbero bene...

La F1 correrà nuovamente questo weekend in Brasile, dove proseguirà la lotta per il secondo posto nella classifica piloti ed in quella costruttori. Ma a tener banco nel paddock c’è ancora la questione Perez-Red Bull: anche nel GP di casa “Checo” non ha ottenuto nulla dinanzi al suo pubblico per via dell’incidente al via con Leclerc.

Tutto ciò non fa altro che metter ancor più sotto pressione il messicano, con la consapevolezza da parte dello stesso Perez che gli restano solo 3 GP per convincere i vertici Red Bull a non mandarlo via a fine stagione… Il sedile di “Checo” continua a traballare, con Ricciardo pronto a sostituire il messicano dal 2024… Ma il pilota di Perth non è l’unico candidato a quanto pare che potrebbe prendere il posto di Perez in Red Bull. Nelle ultime ore sono emerse indiscrezioni che vedrebbero Alonso lasciare l’Aston Martin per diventare nuovo compagno di Verstappen…

Sull’argomento Perez-Red Bull è intervenuto Paolo Ciccarone ai microfoni di Pit-Talk. Il giornalista di RMC Motori

“Perez il contratto ce l’ha firmato, e se la squadra dovesse toglierli il posto probabilmente ci saranno delle penali o qualcosa da sistemare. Poi non dimentichiamo che Perez porta parecchi sponsor messicani, e quindi è una fonte d’introito per la Red Bull. Ed in tempi di budget cap di spese piuttosto che perderli è meglio tenerli lì… Poi soprattutto, lo sostituisci con chi? Conosce la squadra, conosce i metodi di lavoro e tutte le voci che circolano se vai secondo logica fai fatica a confermarle…”

Poi Ciccarone afferma la sua opinione sui nomi che circolano per sostituire eventualmente Perez. Ovvero Daniel Ricciardo, ma anche un Liam Lawson… Entrambi piloti di F1 che fanno già parte della famiglia Red Bull.

“È chiaro che la Red Bull si ritrova ad avere un Daniel Ricciardo come pilota esperto e vincente che conosce la squadra. Di sicuro potrebbe essere un’alternativa… Non dimentichiamo che poi hanno anche un giovane Liam Lawson che ha dimostrato di avere i numeri e quindi bisogna “svezzarlo” in qualche modo. Se lo metti in prima squadra con Verstappen c’è il rischio che si bruci! Al contrario Verstappen quando nel 2016 a metà stagione passò alla Red Bull vinse addirittura il GP alla prima gara con la scuderia anglo-austriaca…”

In seguito Ciccarone sentite cos’ha detto a riguardo sulle voci di Alonso in Red Bull dal prossimo anno, con Perez che prenderebbe il posto di Alonso in Aston Martin. Insomma uno scambio di piloti tra Red Bull ed Aston Martin…

“E poi c’è questa voce che sta circolando del possibile scambio tra Alonso e Perez, tra Red Bull ed Aston Martin. Mi sembra un po’ una “buttata”, anche perchè in questo momento non ci sono gli elementi per una cosa del genere… La Red Bull avrebbe già in casa un portafoglio di piloti validi, quindi perchè andarne a prenderne uno da fuori… Anche se si chiama Fernando Alonso. Il problema semmai è capire cosa farà Aston Martin, perchè anche Alonso ha ancora un anno di contratto…”

Ma nonostante il talento enorme dell’asturiano, la Red Bull rischierebbe così di compromettere l’attuale equilibrio presente ai box. Ovvero Verstappen prima guida e Perez gregario. Alonso nel team anglo-austriaco non accetterebbe mai di fare il gregario di Verstappen… Soprattutto per un pilota che è ancora alla ricerca di quel terzo titolo mondiale in F1… Molto probabile che alla fine della giostra non ci sarà nulla di fatto, con Perez che resterà alla Red Bull, Ricciardo in AlphaTauri e Alonso in Aston…

Alberto Murador

