F1 | Chi guida la classifica dei danni in questa stagione?

Durante il corso della stagione, ci sono stati vari incidenti, che hanno portato a diversi ritiri. Questi problemi hanno visto protagonisti diversi piloti, causando danni non solo dal punto di vista fisico, vedi Ricciardo a Zandvoort o Stroll a Singapore, ma anche dal punto di vista economico. Vediamo chi guida questa speciale classifica, in cui sono inseriti i danni causati dalle collisioni dei vari piloti, dal punto di vista economico. Osserviamo anche quali sono stati i motivi dei vari ritiri, se causati da collisioni o da guasti tecnici.

Classifica dei danni

A comandare questa speciale classifica, non sembra essere tanto un segreto, troviamo la Williams di Logan Sargeant. Il pilota Williams, facendo un conto escludendo l’ultimo GP del Giappone, ha portato al suo team un danno di circa 3 milioni di dollari. Anche per questo motivo il suo posto in squadra sembra essere sempre più in discussione. I due che completano il podio con lo statunitense, sono facilmente individuabili. Al secondo posto si trova Lance Stroll, con il danno che ha causato il maggior esborso proprio a Singapore. In terza posizione Sergio Pérez, quest’anno con un’alto numero di incidenti che sono costati più di 2 milioni di dollari alla Red Bull. Non sono stati perfetti nemmeno i due Ferrari, entrambi con danni da 1 milione e mezzo di dollari. Queste cifre ovviamente risultano molto importanti perchè spesso sottraggono denaro a ulteriori sviluppi, visto il tetto economico imposto dall’ormai noto budget cup, che vede inclusi anche i pezzi di ricambio della vettura.

Classifica dei ritiri

I ritiri fin qui sono stati in totale 43, in questo numero sono compresi sia quelli tecnici sia gli incidenti. Comanda questa speciale classifica l’Alpine con nove ritiri, di cui quattro per problemi legati alla vettura. Pesa, in casa Alpine, l’incidente del GP d’Australia. Segue Williams, in cui si notano gli incidenti che hanno vista protagonista Sargeant. Tutti gli altri team, eccetto Red Bull ferma ad un solo ritiro (Perez a Suzuka), Mercedes e McLaren. Si nota in molti team i problemi siano solo per un pilota. In particolare sono quattro i piloti che in questa stagione hanno completato tutti i giri fin qui a disposizione. Essi sono Verstappen, Alonso, Hamilton e Norris.

Questa speciali classifiche ci permettono di capire quanto sia importante, nell’era del budget cup, limitare gli incidenti. La Red Bull ha vinto sicuramente il campionato costruttori per il suo dominio in pista ma, da queste speciali classifiche, si nota come sia stato costante il team e sia stato l’unico team senza problemi tecnici alla vettura.