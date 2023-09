F1 | Vandone: “La Ferrari in difficoltà a Singapore”

La F1 ritorna in pista questo weekend a Singapore, sul circuito (rinnovato) di Marina Bay. Come di consueto in questo mondiale sarà ancora una volta la Red Bull ad aver i favori del pronostico per ottenere pole e vittoria del GP. La Ferrari invece punta a ripetere il podio conquistato a Monza dinanzi ai propri tifosi, in un circuito molto diverso da quello brianzolo. Dove (sulla carta) la SF23 dovrebbe patire molto questo tipologia di pista, ovvero dove serve avere una F1 ad alto carico aerodinamico per esprimersi al meglio…

Sulle possibili previsioni di performance a Singapore della Ferrari è intervenuto Fabiano Vandone ai microfoni di Pit-Talk. L’ideatore e conduttore di Chrono GP ha affermato che la pista di Marina Bay non è certo la pista ideale per la SF23.

“Certamente non è la pista della Ferrari. Asfalto scivoloso, sconnesso, quindi già qui abbiamo due problemi. Asfalto scivoloso che fa fatica a gommarsi diventa critico per portare in temperature le coperture. Manto stradale sconnesso: uno dei maggiori problemi di questa macchina è il telaio! Cioè bloccaggi…cioè, si fa fatica a distribuire le forze sull’asfalto… Inoltre il problema più grande è comunque l’aerodinamica! La SF23 è una macchina che non genera carico.”

“Su un circuito cittadino che richiede il massimo coefficiente di carico aerodinamico, beh, purtroppo abbiamo messo insieme i tre ingredienti che come in Olanda a Zandvoort vedremo probabilmente una delle Ferrari in maggiore difficoltà di tutta questa stagione 2023.”

D’altronde nell’arco di questa stagione di F1 lo si è già visto diverse volte. Una Ferrari in netta difficoltà in circuiti come Montmelò, Silverstone, Budapest e Zandvoort. Ossia in tracciati dove vanno più forte le monoposto che riescono a generare più carico aerodinamico… A Singapore c’è il rischio che la Ferrari oltre ad essere alle spalle della Red Bull, sia dietro pure a Mercedes, Aston Martin e McLaren.

Ma chiaramente tutto può cambiare nell’arco del weekend di gara. Innanzitutto ci sarà un nuovo layout della pista che potrebbe rimescolare le carte in tavola. Poi altro elemento chiave sarà il meteo a Singapore, anche se non dovrebbe piovere nel corso del fine settimana di gara… Ma già dalle libere del venerdì si dovrebbe avere già un quadro chiaro su come si comporterà la SF23 a Singapore…

Alberto Murador

