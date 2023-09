F1 | Monza: Le parole dei protagonisti dopo la gara

”Prima con George, non è stato molto facile. Una volta che sono riuscito a superarlo, la squadra mi ha detto di boxare, ma nello stesso giro Carlos ha boxato. Quindi ho deciso di restare fuori, pensando che potessimo andare un po’ più lunghi e costruire un po’ più di gap. Poi abbiamo rischiato di subire un undercut da George e di ritrovarci dietro alla Ferrari. Una volta che Charles ha avuto il DRS da Carlos, è stato molto difficile metterlo sotto pressione. Successivamente ha perso il DRS e questo mi ha davvero avvicinato e sono riuscito a passare. Ho avuto alcuni contatti con lui in curva quattro. Non avevo spazio e abbiamo finito per toccarci. Per fortuna non ci sono stati danni. Anche con Carlos, è stata un’altra lotta molto serrata”.