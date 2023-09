F1 | Donnini: “Rinnovo di Leclerc e Sainz? Non hanno alternative!”

Finita la lunga pausa estiva della F1, ritorniamo a Pit Talk commentando il GP di Monza con Mario Donnini, giornalista di Autosprint.



Il mancato annuncio del rinnovo dei due piloti della Rossa, alimenta i dubbi sul futuro di Charles e Carlos, ma per Donnini l’unica soluzione per i due piloti è rimanere in Ferrari.



“Non vedo situazioni critiche per nessuno dei due. Non è una di quelle coppie che stanno assieme perché il matrimonio è da sogno, è una di quelle dove si sta insieme perché non c’è alternativa.“



“Paradossalmente, le coppie forzate sono le più solide. Come in un matrimonio, si va avanti in assenza di alternative ed in quieta soddisfazione.”



Quindi il futuro per il monegasco e lo spagnolo è ancora in Rosso?



“Sainz da quest’anno non ha più, non dico santi, ma beati, in paradiso; Leclerc è maggiormente sostenuto istituzionalmente rispetto a Sainz.”



“Per Charles tuttavia, dopo cinque anni dove, incolpevole, non hai mai rischiato di vincere il mondiale, è normale che il rapporto si deteriori.”



“La scelta di Leclerc dipenderà dalla prossima macchina che gli daranno: se sarà ancora una monoposto da retrovie, non possiamo essere sicuri che Charles rimarrà in Ferrari.“

A Monza un barlume di prestazione per la Ferrari?



“Non illudiamoci di aver fatto passi avanti, ingegneristicamente parlando, con il GP d’Italia, dove sono stati i primi degli altri semplicemente azzeccando l’assetto.”



“Monza è un circuito che non mette in evidenza i difetti della Ferrari, non degrada le gomme; a differenza di altre piste ad alto carico che mandano in confusione i tecnici di Maranello”



In altre parole, aspettiamo Godot, incarnato in una monoposto di Maranello, confidando nelle parole di Cardile per il prossimo anno…