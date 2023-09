F1 | Donnini: “Red Bull vincente anche senza Verstappen”

La F1 sta vivendo in un’era marchiata Red Bull. Dal 2021 la scuderia di Milton Keynes sta dominando letteralmente in lungo e in largo, con Verstappen oramai prossimo a mettere il terzo sigillo consecutivo. Ed onestamente anche in ottica 2024-2025 sarà difficile per qualsiasi altra scuderia di F1 interrompere il dominio Red Bull.

Tuttavia è giusto sottolineare il ruolo fondamentale di Verstappen alla Red Bull, con l’olandese assoluto protagonista delle vittorie della scuderia anglo-austriaca. La scuderia diretta da Chris Horner riuscirebbe a vincere senza il campione olandese? Secondo Mario Donnini la risposta è si! Il giornalista di AutoSprint intervenuto ai microfoni di Pit-Talk ha ribadito che l’attuale monoposto Red Bull è talmente superiore rispetto alla concorrenza che potrebbe vincere anche senza Verstappen.

“Se Verstappen non ci fosse, la Red Bull vincerebbe tranquillamente il mondiale con Perez. La RB19 con Perez e senza Verstappen vincerebbe il mondiale piloti. E se ci fossero due Perez al posto di Verstappen vincerebbero anche il mondiale costruttori senza Max. Paradossalmente se c’è uno completamente inutile con una RB19 in formato Adrian Newey è proprio Verstappen.”

“Credo che Verstappen lo vorrebbero tutti in F1. Io dico che matematicamente parlando Verstappen è inutile. Anche senza Verstappen vincono il mondiale comunque! Questo è come quando c’era Schumacher in Ferrari, con Barrichello che arrivava secondo. Voleva dire che tu avevi Schumacher che era più forte, ma in quell’anno avevi veramente la macchina più forte di tutte. Questo voglio dire! È talmente una macchina “over” la RB19 che non hanno nemmeno bisogno di Verstappen!”

Poi Donnini al tempo stesso ha aggiunto che Verstappen nell’era del dominio Mercedes nel biennio 2020-2021 è stato l’unico ad aver impesierito la casa tedesca. Quello che aveva da dimostrare “MadMax” lo ha già dimostrato in F1.

Tuttavia guardando l’attuale classifica piloti con Verstappen a quota 364 e Perez fermo a 219, verrebbe da dire che la Red Bull non solo vincerebbe il mondiale piloti con Verstappen e basta. Ma anche il titolo costruttori! In pratica vedendo il ruolino di marcia inarrestabile di Verstappen quest’anno, Helmut Marko potrebbe decidere di far correre la Red Bull con una sola monoposto (guidata da Verstappen) da Singapore ad Abu Dhabi… Il risultato finale sarebbe lo stesso: vittoria di entrambi i titoli. Chapeau al binomio Verstappen-Red Bull, a prescindere da tutto il resto…

Alberto Murador

