F1 | Imola 2026, Minardi: “Manca ancora l’ufficialità”

Gian Carlo Minardi, pietra miliare della storia della F1 e scopritore di tanti piloti, uno fra tutti Alonso, è stato ospite dei microfoni di Pit Talk 361.

Minardi ha parlato dell’imminente Historic Minardi Day che si terrà ad Imola il 26 ed il 27 Agosto e del futuro del GP dell’Emilia Romagna.



Dopo la cancellazione del Gran Premio avvenuta quest’anno, Stefano Domenicali, CEO di Formula One Group, ha subito dichiarato la volontà del circus di prolungare di un anno la concessione al Circuito di Imola, posticipando la scadenza contrattuale al 2026.

“Nel momento in cui si era giunti alla sospensione della gara eravamo tutti nel mio ufficio: Domenicali per F1 e le autorità italiane coinvolte. In quell’occasione è stato detto che la gara verrà recuperata nel 2026.”

Continua Minardi: “Abbiamo un contratto che termina nel 2025 ed in questo momento non è stato prolungato.”

“Probabilmente potrà essere oggetto di discussione a Settembre, durante il Gran Premio di Monza, dove altri rinnovi saranno messi in discussione.”

“Il compito rimane nelle mani del Presidente di ACI Angelo Sticchi Damiani, essendo l’Automobile Club l’organizzatore dei GP italiani.”

“Al momento siamo concentrati sull’organizzazione del Gran Premio di Imola del 2024. Se dovesse arrivare la conferma del prolungamento al 2026 ci faremo trovare pronti, ma al momento nulla è stato scritto nero su bianco.“