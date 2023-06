F1 | Red Bull, Marko non esclude l’addio di Perez a fine 2023

La F1 tornerà in pista questo weekend in Austria, sul circuito del Red Bull Ring. Naturalmente per la scuderia anglo-austriaca sarà il GP di casa, e le possibilità di poter ottenere un’altra vittoria sono molto alte. Il leader del campionato Verstappen partirà con i favori dei pronostici anche in Austria. Anche se in casa Red Bull si aspettano molto anche da Sergio Perez…

Il messicano al suo terzo anno di F1 in Red Bull, sembra essersi un po’ “spento” in questi ultimi GP. Tanto vero che “Checo” è passato in poche gare dall’essere in lotta per il mondiale contro il team-mate Verstappen, a doversi guardare dal ritorno di Alonso, con lo spagnolo dietro solo di nove lunghezze.

Ed è proprio il messicano che sembra essere finito sotto la lente d’ingrandimento in casa Red Bull. Con una RB19 super competitiva dovrebbe come minimo essere sempre alle spalle di Verstappen. Eppure è da ben 3 GP che Perez non riesce ad ottenere nemmeno un podio.

L’incostanza in pista da parte di Perez non è passata inosservata agli occhi di Helmut Marko. L’austriaco ha ribadito ai microfoni del sito austriaco ORF che “Checo” deve raggiungere l’obiettivo di diventare vice campione del mondo di F1 con il pacchetto tecnico che ha a disposizione. Ma poi Marko ha anche sottolineato il fatto di come Perez sia già al terzo anno con la scuderia di Milton Keynes. E che è giusto anche pensare a colui che prenderà il posto del messicano… in futuro…

Il contratto di Perez con la Red Bull scadrà a fine 2024, ma stando a quanto detto da Marko non è da escludere una conclusione anticipata del rapporto tra il messicano e la Red Bull. I risultati qualora non dovessero arrivare nei prossimi GP, metterebbero a serio rischio la permanenza di “Checo” in Red Bull per la prossima stagione di F1. E qui chi rientrerebbe clamorosamente in gioco? Daniel Ricciardo.

L’attuale terzo pilota Red Bull effettuerà un test Pirelli a Silverstone con la RB19 subito dopo il GP di F1. E Marko ha detto sempre ai microfoni di ORF che dopo quel test verrà valutato a che punto è l’australiano. Ovvero se ci saranno le condizioni per un ritorno in Red Bull di Ricciardo come pilota ufficiale. Indiscrezioni parlano di molta soddisfazione in quel di Milton Keynes per l’operato di Ricciardo al simulatore…

Dunque il potenziale ritorno di Ricciardo (da pilota titolare) in F1 con la scuderia anglo-austriaca è tutt’altro che un fuoco di paglia… Forse non tutti se lo ricordano, ma Ricciardo è stato l’unico compagno di team in Red Bull ad aver messo in difficoltà il due volte campione del mondo…

Alberto Murador

