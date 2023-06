F1 | Alex Palou interessa ad alcune scuderie per il 2024

In F1 non dovrebbero esserci grandi movimenti di mercato piloti per la prossima stagione. I “big” sono già tutti apposto per il 2024, con l’atteso rinnovo di Hamilton con Mercedes che dovrebbe arrivare nelle prossime settimane. Ma è probabile che in qualche scuderia minore ci potrebbe essere dei sedili liberi per la prossima stagione. Tra i team di F1 che potrebbero avere una line-up diversa nel 2024 troviamo la Haas e l’AlphaTauri.

Nel team americano sia Magnussen che Hulkenberg sono in scadenza di contratto, e prima della pausa estiva difficile che la scuderia diretta da Steiner prenda una decisione a tal proposito. Il manager altoatesino difficilmente si sbilancerà prima dell’estate per quel che riguarderà la line-up dei suoi piloti per il 2024.

Stesso discorso vale per la compagine di Faenza, con De Vries che potrebbe perdere il sedile a fine stagione nello junior team Red Bull. L’olandese sta deludendo al suo primo anno completo in F1, soprattutto dopo quanto visto lo scorso anno a Monza con la Williams… De Vries sta facendo molta fatica a trovare la quadra in AlphaTauri, trovandosi spesso nelle retrovie.

Quindi questi sedili (al momento disponibili) potrebbero “far gola” ad alcuni piloti che si stanno mettendo in luce quest’anno in F2. Ma non solo, dato che dopo tanti anni in F1 potrebbe tornare un pilota proveniente da un campionato oltreoceano, ovvero dall’Indycar. Il nome in questione è Alex Palou, attuale terzo pilota della McLaren. Lo spagnolo classe ’97 sta molto ben facendo nel campionato Indycar, e dopo aver vinto il titolo nel 2021, è l’attuale leader del campionato quest’anno.

Ad ogni modo per il pilota nativo di Sant Antoni di Vilamajor difficilmente ci sarà posto in McLaren nel 2024. Sia Norris che Piastri hanno un contratto già valido con il team di Woking anche per la prossima stagione. Tuttavia i vertici della McLaren potrebbero ugualmente premiare Palou, trovandogli una sistemazione in un altro team di F1. E lo spagnolo potrebbe trovare un sedile in Haas oppure in AlphaTauri, proprio per le ragioni spiegate sopra riguardanti i piloti dei team citati.

Poi altra cosa da tener in considerazione per Palou, è il fatto che oltre ad essere supportato dalla McLaren, l’iberico è anche un pupillo della Honda. La casa giapponese ha visto crescere Palou in Super Formula ed in Super GT. Ovvero nei principali campionati motoristici presenti in Giappone. Ora Palou corre con una Dallara motorizzata Honda, quindi è evidente che lo spagnolo è un “osservato speciale” della casa di Tokyo… Nelle prossime settimane in F1 si entrerà nel vivo del mercato piloti in ottica 2024, con Palou che ha tutte le “carte in regola” per fare il grande salto nel circus…

Alberto Murador

