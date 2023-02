F1 | Donnini: “Mai visto promoter peggiore di Liberty Media”

In F1 ci sono gli americani di Liberty Media al comando, ma non a tutti va a genio la gestione del circus da parte di Liberty. Tra i tanti addetti ai lavori che stanno tuttora criticando l’operato di Liberty c’è Mario Donnini. Il giornalista di AutoSprint sentite cos’ha detto ai microfoni di Pit-Talk:

“Devo dire che ad un appassionato non di prima esperienza, o ad un appassionato che ha una sua identità culturale e che ama la F1 per ciò che strutturalmente è, Liberty Media sta facendo un lavoro che è letale. Non ho mai visto un promoter peggiore, mai visto un promoter che ha un atteggiamento così sciatto. Basato solo sul guadagno, ma attraverso dei sistemi veramente poco rispettosi dell’identità culturale della F1. Nei primi due tre anni non hanno fatto nulla, e fin lì mi sono piaciuti. Poi quando hanno iniziato a fare delle cose ho capito che schifo di approccio hanno.”

E lo stesso Donnini ha poi precisato che la colpa non è di Stefano Domenicali. Anzi, il giornalista di AutoSprint ribadisce che un altro al posto dell’imolese avrebbe fatto peggio:

“Non è un problema di Domenicali! Se togli Domenicali arriva un altro è anche peggio. Sono proprio loro (Liberty ndr), è proprio un loro atteggiamento. Voglio dire.. è come se lo “Zecchino d’oro” comprasse “Miss Universo”.

“Non hanno la minima idea di quello che stanno gestendo, pensano solo a far soldi facendo una serie di cose vergognose! Hanno tanto paura che arrivino gli arabi; io penso che con gli arabi si starebbe solo meglio. Se tolgono dalle mani la F1 da questi ben venga. Chi arriva arriva, può solo andare meglio. Anche Bernie Ecclestone!”

Alberto Murador

