F1 | Ferrari SF23: introduzione e shakedown a Fiorano

La nuova Ferrari SF23 ha fatto il suo debutto a Maranello stamattina, 14 febbraio 2023, davanti a tanti tifosi incuriositi e sotto un timido sole che ha accompagnato la giornata.

Preceduta da una presentazione tenutasi sulla stessa pista di Fiorano, davanti a una tribunetta festate, i piloti Carlos Sainz e Charles Leclerc hanno dato il benvenuto a quelli che in realtà, via streaming, erano dei rendering computerizzati della vettura. Lo spettacolo di introduzione è stato davvero ben architettato e la scaletta ben strutturata, in netta controtendenza a tutti gli eventi che abbiamo visto nei giorni scorsi per gli altri team. I giri in pista della macchina pochi minuti dopo la intro iniziale, in particolare, è stato veramente apprezzato.

La SF23 dunque, quella vera ma ancora provvisoria, si è vista davvero per la prima volta in pista poco dopo le dichiarazioni di facciata in cui è intervenuto anche il neo team-principal, Frederic Vasseur. Ed è una macchina che è la naturale evoluzione della F1-75, e non poteva essere altrimenti, con la speranza che possa esaltarne i punti di forza e livellare quelli deboli (motore in termini di affidiabilità, gestione gomme spesso deficitaria).

Si è presentata, la SF23, con un vestito estetico leggermente rivisitato specie nell’alettone posteriore, dove campeggia il nome del glorioso team di Maranello per esteso ma non su banda gialla come visto a Monza lo scorso anno. E dal punto di vista tecnico, scrivevamo, qualcosa da osservare c’è soprattutto nella zona delle pance laterali che coprono le masse radianti e nel cofano motore (sperando che il pezzo forte sia, appunto, sotto il cofano). In particolare, proprio nella zona delle pance, sembra sia stato fatto un tentativo per ridurre il dislivello nella zona scavata.

Tuttavia i primi giri effettuati stamattina a Fiorano erano un semplice shakedown, pochi chilometri per verificare che tutto funzionasse correttamente e per salutare i curiosi all’esterno.

La presentazione della Ferrari è sempre un momento bello, emozionante e carico di aspettative per gli appassionati. Tra un po’ si va in Bahrain per i primi test e li vedremo quasi sicuramente qualcosa di più.