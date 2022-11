F1 | Turrini: “Ferrari, se non ci sarà la cena di Natale…”

F1 – Il mondiale 2022 di F1 è terminato. Domenica 20 novembre si è infatti corsa l’ultima gara della stagione che ha visto vincere il già campione del mondo, Max Verstappen. Charles Leclerc si è classificato secondo nella classifica generale. Il pilota monegasco non ha sicuramente vissuto un’annata semplice: l’affidabilità della macchina, i misunderstanding (continui) con il box, e chi più ne ha più ne metta.

Nell’ultima puntata di Pit Talk è intervenuto il giornalista Leo Turrini che ha parlato proprio della situazione in casa Ferrari. L’esperto di motori ha detto: “Se non ci sarà la cena di Natale a Maranello forse significherà qualcosa. Non che io voglia sapere più di altri, ma mi pare evidente che l’ambiente sia un po’ teso”. Effettivamente negli ultimi giorni si è parlato molto della partenza di Binotto e dell’arrivo invece di Vasseur: “Io so che da molto tempo c’è un certo tipo di clima ma non è che lo so solo io è evidente che ci sia questo tipo di situazione.

Quest’anno abbiamo visto una Ferrari che ci ha lasciati perplessi perché rispetto alle annate precedenti: dopo quell’avvio di stagione ottimo c’è stato un ridimensionamento drastico. Io non ho mai annunciato un ribaltone, ma so che ci sono alcune riflessioni in corso ai piani alti. Questo però, non lo so solo io, ripeto, lo sanno tutti”.

Non si capisce quindi cosa ci si possa e debba aspettare nel 2023, cosa cambierà e cosa rimarrà invariato. L’unica certezza è che Charles Leclerc è pronto a rifarsi e a lottare concretamente per il suo primo titolo in F1.