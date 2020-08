F1 | Perez pronto a tornare in pista a Silverstone, quarantena terminata

Fine della quarantena per Sergio Perez che nella scorsa settimana ha lasciato il paddock perché positivo al Coronavirus. Tornerà in pista? O ritroveremo Nico Hülkenberg al suo posto anche in questo appuntamento di F1?

Come stabilito dalle autorità sanitarie del Regno Unito la quarantena di Sergio Perez è terminata. Il messicano era risultato positivo al test del Covid-19 la settimana scorsa. Nel giro di poche ore la Racing Point aveva annunciato Nico Hülkenberg come suo sostituto.

Il tedesco è però stato sfortunato poco prima dell’inizio della gara: a causa di un problema tecnico alla sua monoposto non è potuto scendere in pista. Una Racing Point (quella di Stroll, n.d.r.) che effettivamente non ha brillato la scorsa domenica.

Dalla scuderia britannica hanno dichiarato: “Il processo di test è iniziato oggi. Il team si aspetta di essere in grado di prendere una decisione più tardi nel pomeriggio (o sera) o nelle prime ore del mattino (venerdì) su chi dovrebbe competere accanto a Lance (Stroll)”

La domanda è: Hülkenberg o Perez? Se il risultato del test del messicano avrà esito negativo, sarà autorizzato a rientrare nel paddock di Formula 1. A quel punto il tedesco sarà fuori.

Un ritorno per l’ex pilota della Renault che molto probabilmente sarà destinato a finire tra poche ore. Attendiamo il verdetto!