F1 | Austria: Ferrari da incubo, prima fila tutta Mercedes

Si concludono le prime qualifiche del mondiale F1 2020 in Austria, Bottas il primo poleman della stagione, seguito da Hamilton. Ferrari in alto mare.

In Austria sono andate in scena le prime qualifiche della stagione. Non mancano le sorprese, sia in negativo che in positivo. La storia non cambia in prima fila, monopolizzata dalla Mercedes, con Bottas avanti di 12 millesimi da Hamilton. Grande prova di forza della McLaren, in particolare di Lando Norris, che sigla il quarto tempo sulla griglia.

La Ferrari sorprende…in negativo, una delle peggiori prestazioni degli ultimi anni. Nel 2019 Leclerc sigla la pole position in Austria, oggi piazza soltanto il settimo tempo.

Vettel peggio, non supera le Q2 e si qualifica undicesimo.

Occhio a Max Verstappen che partirà dalla terza posizione, ma con gomme gialle, potrebbe rivelarsi una carta importante per l’olandese. Una qualifica molto inaspettata, differente da quella dello scorso anno, specialmente per quanto riguarda la Ferrari.

La Racing Point per la prima volta dopo tempo, piazza entrambe le monoposto tra le prime dieci. La gara di domani aprirà questa stagione 2020, che inizia davvero male per tutte le motorizzate Ferrari. Sarà Verstappen il primo antagonista, che dovrà fermare le irraggiungibili Mercedes.

Da sottolineare come tutti i team rispetto alla scorsa stagione hanno eguagliato (Red Bull) o migliorato (tutti gli altri o quasi) i loro tempi. Gli unici ad aver peggiorato le loro prestazioni sul giro sono stati i motorizzati Ferrari: oltre alla casa madre, anche la Haas e l’Alfa Romeo hanno perso tantissimo. Inutile ribadire, invece (si guardi la classifica), come Racing Point sia stata quella che ha guadagnato di più. Anche per la Williams un bel passo avanti.

Parola alla gara di domani, ore 15:10 la partenza del primo evento del mondiale 2020.