F1 | Donnini: “Ben Sulayem è stato quasi dossierato”

Mario Donnini, scrittore e giornalista per Autosprint, ospite ai microfoni di Pit Talk ha discusso sull’operato del presidente FIA Mohammed Ben Sulayem e le sue recenti dichiarazioni in difesa del motorsport.

“Io amo Mohammed Ben Sulayem. È stato l’unico che ha avuto gli attributi per dire un paio di cose giuste. Ha difeso la Andretti Global dichiarando che ha i requisiti per entrare in F1 ed ha chiesto di non sopravvalutare e dare valori sbagliati al circus.”

“Queste dichiarazioni hanno scatenato una campagna per screditarlo, andando a scovare un commento sessista di tredici anni fa assolutamente decontestualizzato. Siamo alle soglie del dossieraggio. Nella cultura anglosassone il dossieraggio è qualcosa di molto pericoloso, che può spingere una persona al licenziamento. Il presidente FIA è stato praticamente costretto a fare un passo indietro, facendo scrivere un’altra malinconica pagina della storia della F1.“