F1 | Ungheria: Ferrari bene nelle libere ma Leclerc a muro

Le prime prove libere del Gran Premio d’Ungheria edizione 2024 sono andate in archivio poco fa ed hanno offerto spunti interessanti in vista della gara di domenica. Nella prima sessione, Carlos Sainz ha segnato il miglior tempo, seguito da Max Verstappen e Charles Leclerc, evidenziando un buon avvio dei lavori ed un apparente stato di competitività della Ferrari SF-24 sul tracciato ungherese. Nella seconda sessione, invece, i long-run hanno rivelato informazioni cruciali per la strategia di gara. Lo stesso Sainz ha mostrato un passo-gara consistente, con una buona gestione delle gomme, il che potrebbe rivelarsi decisivo in gara. Anche Verstappen ha dimostrato solidità, ma la Ferrari – soprattutto con lo spagnolo – sembra aver trovato un buon equilibrio nonostante le temperature assolutamente torride e l’asfalto che ha toccato i 60 gradi centigradi, record assoluto per questa stagione.

Anche Leclerc è stato sul pezzo fino a circa la metà della seconda sessione ma un momento critico di giornata è capitato quando il monegasco ha perso il controllo della sua Ferrari a curva-4, uscendo rovinosamente fuori pista. Questo incidente ha danneggiato significativamente la sua vettura e provocato una bandiera rossa, oltre a costringere il team a fare gli straordinari e lavorare intensamente per riparare la sua Ferrari in vista del proseguo del weekend magiaro. Leclerc ha poi commentato che l’uscita è stata causata da una combinazione di spinta e condizioni di pista difficili ma non si poteva non notare, appena qualche decimo di secondo prima della sua uscita, un controllo ad altissima velocità che potrebbe essere segno di un feeling non ancora ottimale tra lui e la sua vettura. Ad ogni modo il suo weeekend potrebbe risultarne compromesso.

That was some impact! 💥 Charles Leclerc takes too much kerb into Turn 4 and loses control. Fortunately, Charles and his Ferrari came off better than the barrier did#F1 #HungarianGP pic.twitter.com/t43ZD8qx9m — Formula 1 (@F1) July 19, 2024

La seconda sessione si è conclusa con Lando Norris e la sua McLaren-Mercedes in testa alla classifica. Il weekend ungherese continuerà domani, con un’altra ora di prove libere e le qualifiche. Ferrari sembra poter dire la sua ma gli avversari non stanno certamente a guardare.

FP1 CLASSIFICATION 🏁 Sainz is quickest and Zhou Guanyu pips both McLarens to the top five in a heavily-upgraded Kick Sauber 🔥#F1 #HungarianGP pic.twitter.com/H473n2blgx — Formula 1 (@F1) July 19, 2024