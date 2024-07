F1 | Belgio: Prove libere, ancora dominio McLaren

Sono terminate le sessioni libere del gran premio del Belgio. A comandare entrambe le sessioni ci sono state le due McLaren. Il team britannico, dopo la doppietta ungherese, continua a dimostrare la propria superiorità anche nelle libere. In maggiore difficoltà Max Verstappen che sconterà 10 posizioni sulla griglia di partenza a causa della sostituzione di diverse componenti sulla sua vettura. Ferrari che si conferma quarta forza, alle spalle di Red Bull, McLaren e Mercedes. La scuderia di Maranello sembra però essere molto più vicina alle avversarie.

Durante le sessioni libere non ci sono stati eventi straordinari, con le forze in campo molto simili a quelle delle ultime gare. La gara di domenica, cosi come la qualifica sembra essere molto aperta, con McLaren ancora molto forte ma con un incertezza legata maggiormente a scelte strategiche e ai piloti che alla vettura in se. In casa Red Bull sembra essere leggermente in ripresa Sergio Perez, oggi sul passo gara più vicino al suo compagno di squadra. Dall’altro lato Max Verstappen ha tutta la voglia di tornare a vincere, soprattuto dopo i battibecchi con il team nell’ultima gara.

Nelle retrovie i distacchi sembrano essere molto simili a quelli degli ultimi gran premi. L’alpine versione rosso-nera sembra essere ancora in evoluzione e in possibile lotta per i punti con Aston Martin, Racing Bulls e Haas. Ancora lontane le due Stake e la Williams di Sargeant.