F1 | Ungheria: Verstappen furioso con il team e direzione gara

Max Verstappen è stato protagonista del gran premio in Ungheria, non con le sue prestazioni ma con i suoi team radio. L'olandese ha avuto diverse uscite pesanti nei confronti del team e della direzione gara. Cerchiamo di capire quanto successo.

Il gran premio d’Ungheria ha visto trionfare per la prima volta in carriera Oscar Piastri, grazie soprattuto al suo compagno di squadra Lando Norris. Il gran premio è stato però caratterizzato anche dalla furia di Max Verstappen, protagonista di diversi team radio e dell’incidente con Lewis Hamilton. Vediamo cosa è successo e cerchiamo di ricostruire quanto accaduto durante l’intero gran premio, fino all’ultima conversazione con il team a fine gara.

Il weekend in terra magiara da parte dell’olandese non è stato dei migliori. Già dalla giornata del sabato, la situazione in casa Red Bull è stata non molto positiva. La terza posizione in qualifica conquistata dall’olandese, lo aveva visto protagonista a fine sessione di ripetuti pugni sul volante. Verstappen, dal weekend austriaco, sembra aver perso la calma che lo ha contraddistinto nelle ultime stagioni e che aveva permesso a tutti di definirlo più maturo rispetto agli anni passati. La giornata di oggi è stata la prova lampante di una serenità persa, complice anche la crescita esponenziale dei team avversari.

Nella gara di oggi il tutto è partito con i team radio dell’olandese, dopo il duello al via con Lando Norris. In particolare dal muretto gli è stato imposto di cedere la posizione al numero 4 in quanto la manovra effettuata avrebbe potuto costargli una penalità. Successivamente sono iniziati i classici discorsi riguardanti i problemi di bilanciamento della vettura. La situazione inizia però a rendersi tesa dopo il primo pit stop, in seguito alla posizione persa su Hamilton.

I team radio di Verstappen

Ecco la conversazione tra Max e il suo ingegnere dopo la sosta:

Lambiase: ”Max cerca di avere un introduzione docile della gomma”.

Verstappen: ”No amico. Non me ne frega un c****. Voi mi avete dato questa strategia di m***, ok?. Sto cercando di salvare ciò che rimane. F*******”.

Qualche giro dopo, in seguito al pit stop consecutivo arriva un altro team radio dell’olandese, che però non riceve risposta dal muretto:

Verstappen:”Ragazzi è impressionante come ci lasciamo fare l’undercut dagli altri e ci f******* completamente la gara!”.

I due team radio più significativi però arrivano verso fine gara, in seguito ai due duelli con Lewis Hamilton, culminati poi con il contatto tra i due:

Verstappen (con tono ironico) : ”Si, mi sono mosso in frenata”

Lambiase: ”Non mi metterò a discutere via radio con gli altri team, Max. Lasceremo agli steward fare il loro lavoro. Sei infantile in radio, infantile!”

L’ultimo team radio è quello più significativo, in cui però è giusto fare un appunto sul rapporto tra Lambiase e Verstappen. Il rapporto dai due è sempre stato molto diretto e con parole delle volte anche sopra le righe. Non c’è da stupirsi delle parole dure usate dall’ingegnere nei confronti del suo pilota. Parole da apprezzare poco sono però quelle di Max Verstappen nei confronti della direzione gara.

Lambiase: ”Io direi che la delegazione medica dovrebbe vederti e esaminarti”

Verstappen: ”Possiamo mandare la delegazione dal team di steward a dargli un occhiata. Vediamo se è tutto ok!”.

La gara di Max oggi è stata complicatissima e come già detto in precedenza, l’olandese sembra aver perso un po di lucidità e tranquillità. Il numero 33 ha provato a far troppo di testa sua, andando anche contro il proprio team. Il risultato è stato un quinto posto e la possibilità di andare a podio persa. Verstappen adesso deve cercare di resecare le ultime tre gare, ritrovare la sintonia con il suo team per riprendere la corsa verso il titolo, visto l’arrivo arrembante della McLaren.