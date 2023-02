F1 | Ferrari, la presentazione vecchio stile di cui avevamo bisogno

“Era per queste presentazione che stavo a casa da scuola”, così ho pensato dopo aver visto la prima parte di spettacolo in streaming. Un vero e proprio show che personalmente mi ha fatto rivivere gli anni migliori quando la Rai monopolizzava la mattinata con la lunga diretta e tutti gli annessi e connessi che, inevitabilmente e come ancora accade, caricavano l’ambiente.

L’impressione è che non ci volesse molto a mettere in piedi una presentazione degna di nota ma non banale, di livello ma non di finzione. La stessa finzione che negli ultimi tempi è purtroppo diventata (non vale per tutti sia chiaro) l’unica strada per creare il famoso “hype” sui social network, che ovviamente va ormai sì creato e sì alimentato ma con metodo.

Negli anni abbiamo assisto e assistiamo a lanci che lanci non erano con un countdown sul sito della squadra e magicamente un video e le successive foto (o rappresentazioni digitali) della vettura e… finita così, basta, ci vediamo in pista.

Lo spettacolo messo su dalla Ferrari, con annesso pubblico urlante in pista, presentatori, doppia lingua e collegamenti in stile tv con Marc Genè ormai esperto, hanno riportato alla normalità il primo tassello della stagione sportiva, probabilmente tra i più importanti almeno a livello di immagine.

Come spiegato nel dettaglio nel precedente articolo, la grande novità mai fatta prima è stata rappresentata dai primissimi giri live in diretta a rischio e pericolo di tutto lo spettacolo, della SF23 prima con Charles Leclerc e poi con Carlos Sainz. Il primo in diretta streaming e l’altro in diretta sui canali ufficiali della Ferrari, più nel dettaglio sulla nuovissima applicazione (SF App) al debutto anch’essa e intelligentemente usata dalla crew di Maranello.

Molti team legati all’ormai prassi dei render su Instagram avranno preso appunti quest’oggi, senza ovviamente nulla togliere. Di certo il modo migliore per avvicinare il pubblico, gli appassionati (che di certo alla Ferrari non mancano a prescindere) era questo e non il classico ma funzionale, per carità, unveling esclusivo per i giornalisti in sala e il pubblico di YouTube.

Ancora due vetture da svelare, con la Mercedes autrice dell’incursione sulla live chat della Ferrari, segnalando appunto la data di domani e l’Alpine giovedì, per poi volare in Bahrain e mettere un po’ di carne al fuoco.