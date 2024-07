F1 | Ungheria: pole per Lando Norris, male Red Bull e Mercedes

In un clima incerto fin da inizio qualifiche, a conquistare la pole position in Ungheria ci pensa Lando Norris. Prima fila tutta McLaren, con un discreto Verstappen in terza posizione. Male Mercedes, ripresa graduale Ferrari grazie ai nuovi aggiornamenti.

Una qualifica emozionante fino agli ultimi istanti al Hungaroring, con la bandiera rossa causata dall’incidente in curva 5 di Yuki Tsunoda a 2 minuti dal termine. A conquistare la pole position ci pensa Lando Norris che, con il tempo di 1:15.227, stacca il suo compagno di squadra Oscar Piastri di soli 22 millesimi. Una prima fila, quindi, tutta Mclaren: evento che non si vedeva da Ungheria 2008, con allora Hamilton e Kovalainen alla guida.

Qualifying 🤝 FP3 The same top three twice today – Lando, Oscar, Max#F1 #HungarianGP pic.twitter.com/U6b9Pj8Nck — Formula 1 (@F1) July 20, 2024

Prestazione decisamente negativa per la Red Bull. Max Verstappen, nonostante gli aggiornamenti introdotti dal team, riesce ad ottenere soltanto la terza posizione. Peggio per Sergio Perez che colleziona un altro incidente in Q1, terminando la sua qualifica in 16° posizione, alimentando ancor di più le voci di un suo possibile allontanamento dal team austriaco al termine della stagione.

Male anche Mercedes, che non porta avanti la brillante striscia di risultati positivi ottenuti nelle due ultime gare. Con una pessima qualifica di George Russell, che non va oltre la terzultima piazzola, a metterci una pezza è Lewis Hamilton. Il pilota inglese, vincitore del recente Gran Premio di Silverstone, ottiene la quinta posizione.

Posizione intervallata dai due piloti Ferrari: quarta casella per un inferocito Carlos Sainz, che sfrutta al meglio le nuove caratteristiche della sua SF-24. Sesta posizione, invece, per il monegasco Leclerc che non sembra ancora aver ripreso un giusto feeling con la sua auto.

Domani ci aspetterà, quindi, una bella gara fin dai primi giri, con Max Vestappen pronto a battagliare con le due Mclaren per la vittoria.