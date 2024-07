F1 | Ungheria: Piastri vince e Norris completa una turbolenta doppietta McLaren

All’Hungaroring va’ in scena un GP divertentissimo, pieno di colpi di scena e un doppietta inaspettata, colora di arancione il podio in Ungheria. Tante discussioni in pista tra i due McLaren, con ordini di scuderia nei confronti di Norris, il quale aveva perso la prima posizione in partenza.

Gara magistrale di Piastri che vince il suo primo storico GP, a bordo di una McLaren senza rivali. L’australiano vince, conducendo dal primo giro, trovandosi nella scomoda situazione, creata dal box McLaren, in cui si è trovato alle spalle del compagno di squadra. Norris per molti giri, dopo il pit che l’ha messo al comando, ha cercato di far cambiare idea alla McLaren nel dover cedere la prima posizione al compagno di squadra, senza successo. Al penultimo giro Norris rallenta e cede la posizione a Piastri che vince, siglando una doppietta storica per McLaren.

Max Verstappen quinto, molto nervoso, sempre aggressivo nei confronti del box, il quale addirritura lo definisce “un bambino” negli atteggiamenti assunti nel corso della gara. Talmente nervoso da commettere un grosso errore nel tentare l’attacco su Hamilton per il podio, finendo addirittura dietro Leclerc dopo il contatto con Lewis. La Red Bull è chiaramente indietro nelle gerarchie e, nonostante il primo posto in classifica, quello a subire le conseguenze,è proprio Max.

La doppietta McLaren riapre il campionato e riapre le speranze anche per Mercedes, con un Hamilton veramente in forma, che tiene dietro Leclerc e Verstappen, chiudendo degli stint ottimi su gomma dura. Podio numero 200 per il britannico che prosegue il momento di forma della Mercedes in grande risalita.

Ferrari massimizza il risultato, per un tratto di gara è sembrato che Leclerc potesse puntare al podio, ma alcune decisioni hanno compromesso il possibile podio. Un buon quarto posto per Leclerc che mantiene la Ferrari aggrappata alla corsa per il campionato costruttori.

Il campionato si riapre del tutto, con una Red Bull lontana dalla McLaren, ma che fatica anche contro Mercedes.