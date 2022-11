F1 | Prima fila tutta Red Bull nelle qualifiche ad Abu Dhabi

L’ultima qualifica dell’anno si è conclusa con una prima fila tutta Red Bull. Nelle qualifiche del gran premio di Abu Dhabi, Max Verstappen, ha conquistato la Pole position numero sette della sua stagione. Completa la prima fila Checo Perez. Distanti, ma davanti alle Mercedes, le due Ferrari. Quarta posizione per Charles Leclerc, seguito dal suo compagno di squadra Sainz. Ottima prestazione anche da parte delle due McLaren che portano entrambe le macchine in Q3. La penalità di tre posizioni, ottenuta a casa del contatto in Brasile, di Ricciardo però lo vedrà partire tredicesimo. Grande lavoro, nella sua ultima qualifica, da parte di Sebastian Vettel, nono. Mick Schumacher si avvicina, nella sua ultima gara in F1, alla zona punti con un buon tredicesimo posto. Battuto il suo compagno di squadra Magnussen.

Ancora qualche polemica a causa delle auto ferme durante il giro di lancio che non hanno permesso a svariati di effettuare un giro pulito. Sembra essersi ripristinata la pace in casa Red Bull, almeno agli occhi dei media. Verstappen, durante l’ultimo giro, ha fatto intendere di aver offerto la scia a Perez. In realtà, sia la pista non adatta sia la distanza elevata tra i due, non hanno permesso al messicano di sfruttare a pieno la scia del compagno. Ancora in crescita, invece, Mercedes, che però non riesce ad avere lo stesso passo della Ferrari durante le qualifiche. Nelle retrovie ancora male, nella sua ultima gara con Alpha Tauri, Pierre Gasly. Fanalino di coda, ancora, le due Williams.

Domani sarà una gara tutta da vivere. Sarà una gara particolare visto l’addio di Vettel che vorrà sicuramente terminare la sua stagione nel migliore dei modi. Nella giornata ci saranno anche altri addii al mondo della F1. Latifi lascerà Williams e, viste le poche possibilità di ritorno, sarà per lui comunque emozionante girare per l’ultima volta su questo tracciato. Gara intensa anche per altri due piloti che resteranno nell’orbita F1, Ricciardo, sempre più vicino a diventare terzo pilota Red Bull e Mick Schumacher.