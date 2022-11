F1 | Hamilton e il suo record: riuscirà a riconfermarlo?

Si chiude ad Abu Dhabi il mondiale 2022 di F1. Il titolo è già stato assegnato a Max Verstappen che con la sua Red Bull si è dimostrato ancora una volta superiore agli avversari. Chi salirà sul primo gradino del podio nella gara di domani (domenica 20 novembre)? Riuscirà Lewis Hamilton a non mandare in frantumi il proprio record?

F1 – Il mondiale 2022 di Formula Uno, è già arrivato al suo epilogo. Domani infatti, domenica 20 novembre, i piloti scenderanno in pista per l’ultima volta (almeno per quest’anno), per giocarsi il primo gradino sul podio. Fermo restando che il titolo se l’è preso da mo da Max Verstappen, ciò non toglie che comunque si cercherà di vincere a tutti i costi.

I piloti dei vari Team si sfideranno come sempre per la vittoria, ma ce n’è uno in particolare che la cerca più di tutti: Lewis Hamilton. Il 2022 non è sicuramente stato l’anno della Mercedes, che partita in sordina rispetto agli avversari, non è poi più riuscita a recuperare. Il sette volte campione del mondo non ha mai vinto nemmeno un GP e questo è sufficiente per descrivere in breve l’annata.

Domani ad Abu Dhabi, Hamilton avrà l’ultima occasione per vincere una gara in questo triste 2022, altrimenti il suo record andrà in frantumi. Il pilota britannico infatti, dal 2007 (anno del suo esordio), colleziona ininterrottamente successi: non era mai capitato che l’inglese rimanesse a mani vuote per un’intera stagione.

Stando però a quanto dice il Team Principal Toto Wolff, Lewis non si è prefissato alcuna priorità: “Penso che Lewis non abbia bisogno di alcuna priorità e non è quello che vorrebbe mai. Questo record di vittorie in ogni singola stagione non è una priorità per lui. L’importante è riportare la macchina ai suoi livelli, in corsa per le vittorie e si spera per il campionato del prossimo anno”. Chissà come sarà la gara di Hamilton che sulla griglia di partenza si è classificato quinto.