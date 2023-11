F1 | Abu Dhabi: Max Verstappen in pole, Leclerc secondo

Si è ormai corsa l’ultima sessione di qualifiche di questo 2023 sul circuito di Yas Marina per la tappa conclusiva del mondiale di F1. A strappare la pole position è stato Max Verstappen senza aver mai dato, però, l’impressione di star viaggiando al limite. Secondo invece Leclerc seguito da Piastri in terza piazza.

Le ultime qualifiche della stagione si sono aperte con un Q1 amaro per la Ferrari che perde nella prima fase eliminatoria Sainz che si dovrà accontentare della 16esima posizione in griglia. Lo spagnolo riporta, intervistato dopo le qualifiche, di essersi trovato in difficoltà già dal venerdì e di aver particolarmente sofferto le condizioni del traffico in pista nei minuti finali della prima sessione di qualifiche. Questo rappresenta un duro colpo per Ferrari nel weekend in cui si gioca con Mercedes la seconda posizione in qualifica costruttori.

A controbilanciare l’eliminazione di Sainz nel Q1 vi è quella di Hamilton nel Q2 che non riesce a portare velocità in inserimento di curva dovendosi accontentare dell’undicesima piazza.

Al Q3 parteciperanno ben 8 team su 10, sintomo di una stagione ormai al tramonto dove le prestazioni delle vetture tendono a convergere in virtù di un appiattimento della curva di sviluppo. A questa logica sembra, però, fare eccezione la vettura di Verstappen che conquista la pole position abortendo nelle ultime curve l’ultimo tentativo. Differente, invece, il sabato di Sergio Pérez che, ancora una volta, si qualifica lontano dal compagno di squadra in nona posizione.

Conquista la seconda posizione Charles Leclerc che, dopo esser sembrato sottotono nei tentativi precedenti, riesce ad agguantare la seconda piazza. Seguono Piastri, Russel e Norris con quest’ultimo che a causa di un errore nell’ultimo tentativo cestina un ottimo giro che sarebbe valso al britannico una buona chance per la conquista della pole position.

In conclusione vi è da evidenziare l’ottima prestazione di Yuki Tsunoda. Il giapponese conquista la quinta piazza su Alpha Tauri a discapito di un compagno bloccato in 15esima posizione.