F1 | Mick Schumacher, contatti con Mercedes ed Alpine

Mick Schumacher lascerà la Haas e la F1 al termine di questa stagione. Il team statunitense ha scelto il connazionale Hulkenberg per il 2023 (con l’annuncio ufficiale che dovrebbe arrivare in questi giorni). Quindi per il figlio del grande Michael le porte della F1 sembrano essersi chiuse.

Ma stando a quanto riportato nei giorni scorsi da Auto Motor und Sport il pilota tedesco avrebbe avuto dei contatti con due team di F1. Ovvero con Mercedes ed Alpine. Mick Schumacher potrebbe così ricoprire il ruolo di terzo pilota e/o pilota di sviluppo in uno dei due team di F1 sopra citati. Dunque le porte del circus per Mick non sarebbero chiuse del tutto, anzi.

Come già dimostrato, ricoprire il ruolo di terzo pilota in una scuderia di F1 significa restare in stand-by nell’attesa di poter tornare ad essere pilota titolare, magari già dal 2024. Ma nel paddock più di qualcuno si è espresso non a favore per il proseguo della carriera in F1 del figlio di Michael. In primis il team principal della Haas Gunther Steiner, con l’altoatesino che più volte a criticato l’operato di Schumi Jr nel corso di questa stagione. Non è un caso che i rapporti tra Steiner e Mick Schumacher siano a dir poco tesi all’interno della Haas…

Poi come se non bastasse, anche l’ex patron della F1 Bernie Ecclestone non ha speso di certo delle belle parole nei confronti del pilota tedesco. Secondo “Mister E”, Schumacher dovrebbe ritirarsi dalla F1, e cambiare categoria. Ed è ben noto che Ecclestone non usa tanti giri di parole quando deve dire una cosa..

Ma tornando ai contatti di Mick (presunti) con Mercedes ed Alpine, ricoprire eventualmente il ruolo di terzo pilota in uno dei due team è forse la miglior opzione per Schumi Jr. Magari proprio nel team diretto da Toto Wolff, dato che un’accoppiata tutta tedesca potrebbe essere vantaggiosa sia per Mick Schumacher, sia per la Mercedes in termini di brand. Anche l’Alpine potrebbe essere una buona opzione per Mick per la prossima stagione…

Ma nel team di Brackley, anche Ricciardo in uscita dalla McLaren starebbe puntando al ruolo di terzo pilota nel team tedesco… Il 2023 potrebbe essere l’ultimo anno in F1 di Lewis Hamilton, ed è chiaro che in caso di abbandono dell’inglese quel sedile alla Mercedes farebbe gola a diversi piloti..

Per Mick Schumacher sino a qualche settimana fa c’era anche l’ipotesi di correre nel WEC con la Ferrari, ma questa opzione sembra essere tramontata definitivamente. Anche perchè Schumacher lascerà non solo la Haas a fine 2022, ma anche la FDA, uscendo definitivamente dai radar della Ferrari…

