F1 | Canada: tanta pioggia nelle prove libere

Nelle due sessioni di prove libere in Canada, a Montreal, difficile capire i reali valori in campo a causa della totale instabilità delle condizioni meteo. Soltanto pochissimi giri fatti con le gomme slick sul tracciato del Quebec e completamento dei lavori assolutamente rimandato alla giornata di domani.

Prove libere a Montreal segnate da una pioggia battente. Nella prima sessione l’attività in pista è stata addirittura interrotta per l’impossibilità di girare sul tracciato del Quebec mentre nella seconda si è girato in condizioni certamente migliori rispetto alla precedente ma sempre e comunque instabili.

Per quel che vale la classifica in una giornata cosi, Lando Norris e Fernando Alonso hanno ottenuto i migliori tempi. Da segnalare, nella seconda sessione, due episodi molto particolari. Il primo relativo alla Ferrari di Charles Leclerc che è uscita dai box – nel primissimo giro – con un set di gomme intermedie che la FIA non aveva autorizzato ad utilizzare in quanto non avevano dichiarato la pista bagnata (l’hanno ufficializzato soltanto dopo cinque minuti dall’inizio), cosa molto singolare in quanto l’asfalto era quasi impraticabile con le slick. Da capire cosa verrà deciso post-sessione quando il pilota e il team saranno ascoltati dalla FIA ma il buonsenso dovrebbe portare ad un nulla di fatto.

La seconda cosa da segnalare è un problema a Red Bull sulla macchina di Max Verstappen e più precisamente alla componente ERS (quella che prende energia cinetica della frenata e la trasforma in energia da conservare nel pacco batterie) della power-unit del campione del mondo che, tra le altre cose, era stata cambiata appena in mattinata, quindi assolutamente nuova.





Tutto rimandato a domani almeno per quanto riguarda la comprensione dei reali valori in campo. Anche nella giornata di sabato è comunque previsto tempo instabile. Le qualifiche inizieranno quando in Italia saranno le ore 22:00.