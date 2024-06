F1 | Vandone: “Ecco il segreto di Vasseur”

Questo mondiale sembrava essere iniziato esattamente com’era terminato il precedente ma gara dopo gara si sta accendendo sempre di più. Inutile dire che la prima in pista è sempre la Red Bull, e che solo Ferrari e McLaren possono mettere sotto pressione la squadra anglo-austriaca. Quello che vediamo in pista, è il frutto del grande lavoro portato avanti dai meccanici e dai piloti, gestiti abilmente, avvolte, dai loro Team Principal. Un ruolo molto faticoso e pieno di compiti, che se affidato alla persona sbagliata può portare la scuderia alla rovina. Ma, se affidato ad un uomo capace, sveglio ed astuto, ecco che i risultati si vedono.

È il caso del Team Principal della Ferrari Frédéric Vasseur. In un anno e mezzo il francese ha riportato ordine ed efficienza, stupendo tutti. Così ha parlato Fabiano Vandone ai microfoni di Pit Talk:

“Vasseur sta portando dei risultati. Se devo essere onesto, inaspettati perchè neanche io pensavo che in così breve tempo ci sarebbe stata la possibilità di vedere una Ferrari vincente, o comunque molto competitiva. Il valore aggiunto di Fred è che ha un ruolo ben definito. Non ha megalomanie e manie di grandezza. Fa il suo lavoro, fa il team principal, quindi non vuole fare l’ingegnere o il faccio tutto io. Ad ognuno il suo”.

È un lavoro complicato, in cui avvolte si deve dire di no anche ad amici ed amichetti per il bene superiore della scuderia. Un vero shock per Maranello, dove per anni tecnici e direttori si sono protetti a vicenda. Il criterio dell’amicizia sembra non funzionare con Vasseur, che lo ha sostituito con la meritocrazia. Continua così Vandone:

“Questo aereodinamico non ha portato contributi, dopo che era da anni in Ferrari e tutto, e queste persone al muretto anche, quindi a casa. È un lavoro duro, bisogna saperlo fare e sopratutto non bisogna avere la mentalità del cortile”.

Questi i segreti della “magia” di Fred Vasseur, che in poco tempo ha rimesso in carreggiata la Ferrari, dandole la possibilità di poter lottare per il mondiale. Ma lui non lo ammetterà mai prima che quel giorno arrivi veramente. Scaramanzia? No. Stile Vasseur.