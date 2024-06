F1 | Canada: Ferrari, doppio ritiro e weekend da dimenticare

Weekend da dimenticare in casa Ferrari, dopo l'eliminazione al Q2, anche la gara non vede la Ferrari alle prese con diversi problemi. Problemi al motore per Leclerc, con conseguente ritiro. Incidente per Sainz, anche lui ritirato.

Weekend da dimenticare in casa Ferrari, nonostante una gara folle, arriva il doppio ritiro. Dopo la brutta qualifica del sabato con la doppia eliminazione nel Q2, la scuderia di Maranello, non riesce a risollevarsi. Leclerc tallonato da problemi al motore, prova una strategia azzardata che però non paga. Il pilota monegasco è poi costretto al ritiro della sua vettura. Sainz, in lotta per tutta la gara, si avvicina alla zona punti ma poi un errore causa l’incidente che lo costringe al ritiro.

Charles Leclerc dopo essere stato sul gradino più alto del podio è costretto al ritiro in terra Canadese. Il monegasco, dopo la brutta qualifica di ieri, ha dovuto far fronte a diversi problemi al motore. In una gara folle, la Ferrari, ha prima provato a giocare di strategia, senza però avere successo. La pioggia ha impedito al numero 16 di tentare di sfruttare il vantaggio della gomma dura contro i rivali, mentre la pista stava sempre più diventando asciutta. Leclerc dunque si allontana ancora di più dal leader, Max Verstappen. Nelle prossime gare dovrà cercare di difendere la seconda posizione con Lando Norris che si avvicina in maniera rapidissima.

Sainz non se la cava meglio. Anche lo spagnolo eliminato nella Q2 del sabato. Nonostante, il pilota numero 55, non abbia problemi alla vettura, non riesce mai a trovare il passo e a lottare per i punti. L’unica opportunità arriva una volta montate le gomme asciutte, ma un suo errore lo porta a colpire girare la propria monoposto, colpire Albon e tornare a i box per ritirare la vettura. La prossima gara sarà in casa per lo spagnolo.

Ferrari che dunque deve rapidamente dimenticare la delusione in Canada e il doppio ritiro. La scuderia di Maranello deve cercare di ripartire e farlo anche forte, visto il passo delle McLaren e la netta ripresa delle Mercedes. La lotta per il secondo posto mondiale, sia costruttori sia piloti, è ancora aperta e con una McLaren cosi, tutto diventa meno scontato.