F1 | Canada: Russell riporta in pole la Mercedes, male le Ferrari

A Montreal Russell riporta la Mercedes in pole, davanti a Verstappen ed alla McLaren di Norris. A completare la top-5 ci sono Piastri e Ricciardo. Delusione in casa Ferrari, con entrambi i piloti eliminati in Q2. Peggio ancora è andata a Perez, con il messicano eliminato addirittura in Q1.

In F1 sono andate in scena le qualifiche sul circuito di Montreal, valevoli per il GP del Canada, ed a scattare in pole sarà Russell con una Mercedes che sembra rinata rispetto ai weekend precedenti. Per tutto il corso delle qualifiche la Mercedes è sempre stata in palla, con Hamilton tuttavia che non è riuscito ad andare oltre il settimo posto.

A fianco del poleman Russell partirà Verstappen, con l’olandese che ha realizzato lo stesso identico tempo del pilota della Mercedes, con il pilota Red Bull che ha ottenuto lo stesso tempo, ma dopo Russell. Terze e quarte le McLaren con Norris e Piastri, davanti ad un ottimo Daniel Ricciardo con la Racing Bulls. I primi cinque piloti racchiusi in meno di 0″2, il che la dice lunga su quanto sia stata tirata la qualifica.

A completare la top ten troviamo in sesta posizione Alonso, davanti ad Hamilton, Tsunoda, Stroll ed Albon. Delusione in casa Ferrari, con entrambi i piloti eliminati in Q2 per un errore di strategia. In pratica nell’ultimo run del Q2 i ferraristi sono scesi in pista con le soft usate, senza migliorare abbastanza per qualificarsi in Q3. Tuttavia i piloti del Cavallino avranno modo di recuperare nel corso del GP. Anche se non sarà semplice. Delusione anche per Sergio Perez fresco di rinnovo con Red Bull, ma clamorosamente eliminato in Q1!

Q1: Out Perez fresco di rinnovo con Red Bull…

La prima sessione parte subito con le condizioni meteo instabili, con alcune gocce di pioggia che scendevano lungo il tracciato. Tutti con gomme a mescola rossa (la più morbida), poi nei minuti finali chi tenta l’ultimo tentativo con gomme soft nuove, chi con quelle già usate nel primo run. Alla fine è Verstappen a mettersi davanti a tutti, rifilando quasi 0″4 a Tsunoda (fresco di rinnovo in F1 con Racing Bulls). Terzo Hamilton davanti ad Albon, ed alle due McLaren di Piastri e Norris. Settima l’altra Mercedes con Russell, davanti a Sainz, un ottimo Sargeant, ed all’Aston Martin di Stroll.

Solo undicesimo Leclerc con la seconda Ferrari, con il monegasco che ha preceduto Alonso, Magnussen, Ricciardo e Gasly. A dir poco clamorosa l’eliminazione in Q1 per Perez, con il messicano che come due settimane fa a Monaco viene eliminato subito. E meno male che Red Bull ha rinnovato il contratto a Perez.. Esclusi dal Q2 anche Bottas, Ocon, Hulkenberg e Zhou.

Q2: Clamoroso, fuori dal Q3 entrambe le Ferrari!

Un Q2 a dir poco tirato, con il rischio pioggia che ha costretto tutti i piloti a sfruttare al massimo le gomme soft. In casa Ferrari non hanno voluto utilizzare il set di gomme nuove nel secondo run in Q2, ed il risultato è stato disastroso: entrambe le rosse fuori dal Q3. Leclerc undicesimo davanti a Sainz. Un errore di strategia che il Cavallino potrebbe pagar molto caro anche nell’esito del GP di domani.

Comunque tornando alla classifica è stata la Mercedes a piazzare un 1-2 con Russell davanti ad Hamilton. Terzo Norris davanti ad un ottimo Tsunoda, ed alla seconda McLaren di Piastri. Albon ottimo sesto con la Williams, davanti ad un Verstappen che non è sembrato essere proprio in palla. A completare gli ultimi posti per il passaggio in Q3 troviamo Ricciardo, davanti alle due Aston Martin di Alonso e Stroll. Esclusi dal Q3 oltre alle due Ferrari, anche Sargeant, Magnussen e Gasly.

Q3: Russell in pole position davanti a Verstappen

È George Russell a conquistare la pole position, con una Mercedes che sembra rinata in Canada. L’inglese è stato bravo a capitalizzare un giro perfetto nel primo run del Q3, davanti a Verstappen con lo stesso identico tempo di Russell. Terze e quarte le McLaren di Norris e Piastri, con i primi quattro racchiusi in poco più di 0″1. A completare la top-5 troviamo Ricciardo con la Racing Bulls, mentre l’altra vettura di Faenza di Tsunoda non è andata oltre l’ottava posizione.

Sesto Fernando Alonso con l’Aston Martin, davanti alla seconda Mercedes di Hamilton. Forse dal sette volte campione del mondo di F1 ci si aspettava qualcosa in più, soprattutto dopo quanto visto nell’ultima sessione di libere. A completare la top-ten troviamo Stroll in nona posizione, davanti alla Williams di Albon. Domani la gara scatterà alle ore 20 italiane, e di sicuro gli elementi di interesse per il GP ce ne saranno molti a cominciare dalla rimonta che Perez ed i due piloti della Ferrari saranno costretti a fare.. Domani si preannuncia una gara “pazza”, dove tutto può accadere.

