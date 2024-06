F1 | Canada: Verstappen e Russell che giro! Nel passo gara avanti Red Bull

Le qualifiche andate in scena ieri hanno visto tanti colpi di scena a partire dall’esclusione al Q3 delle due Ferrari. Secondo colpo di scena il tempo uguale effettuato per ottenere la pole di Verstappen e Russell. Vediamo attraverso i dati raccolti nelle varie sessioni i passi gara e successivamente il giro secco che ha visto Russell conquistare la pole, comparando a quello di Verstappen.

Nell’analisi passo gara, seppur le vetture non abbiano avuto modo di effettuare sessioni complete senza pioggia, evidenziano una Red Bull ancora leggermente superiore alle altre vetture. Seconda forza in campo la McLaren, seguita a stretto contatto dalla Ferrari. Il team di Maranello potrebbe contare sulla possibilità molto alta, circa 60%, di pioggia. Le carte in tavola potrebbero essere rimescolate nel caso in cui dovesse venire giù la pioggia. Molto veloci, in Canada, anche le due Mercedes non troppo distanti sul passo gara dai team di testa. George Russell potrebbe avere una grossa occasione, anche in virtù del tempo incerto, nonostante gli altri team sembrano avere di più. L’imprevedibilità del meteo potrebbe regalare diverse sorprese. Nella lotta per i punti prosegue l’ottimo lavoro delle RB, ancora una volta molto vicine ad Aston Martin e soprattutto con entrambe le vetture che hanno centrato la Q3.

Lasciando da parte il passo gara, vediamo il caso singolare che ha visto protagonisti Russell e Verstappen. La qualifica di ieri ci ha regalato un caso davvero singolare, con due piloti che hanno fatto siglare lo stesso tempo. Ricordiamo che in caso di tempo uguale, il pilota che ha fatto segnare il primo tra i due tempi ha ”la precedenza” in classifica. Nell’analisi del giro, si può vedere come il gap tra i due piloti sia veramente minimo. George Russell riesce ad andare più forte del rivale nella prima parte del tracciato. Da considerare anche come nell’ultimo settore, prima del rettilineo, Verstappen abbia colpito, seppur in maniera molto leggera, il ”muro dei campioni”. Dalla telemetria possiamo notare anche come la Mercedes sia riuscita a trovare molta velocità nelle zone rettilinee (da curva 7 a 8, da curva 11 a 13).

La qualifica ci ha regalato tante emozioni, la gara potrebbe avere tante sorprese a partire dalla pioggia.