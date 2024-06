F1 | Austria: Verstappen poleman delle qualifiche sprint

Il weekend sprint austriaco si è aperto con Max Verstappen protagonista delle FP1 e poleman della sprint shootout – nonostante nella prima parte delle uniche prove libere del weekend – Mercedes era in testa con entrambe le auto.

La paura di una bandiera rossa che potesse porre fine alle FP si è verificata proprio con Max Verstappen. A circa metà della sessione ha accostato la sua auto lungo il rettileo principale per un ”guasto al motore” (ricordiamo che Verstappen è già a quota 4 delle PU disponibili).

Fortunatamente, l’auto è stata trascinata in retromarcia dentro ai box dove, una volta effettuato il reset dell’auto, l’olandese è ritornato in pista e ha segnato il miglior tempo su gomme morbide. A seguire Oscar Piastri e le due Ferrari di Leclerc e Sainz.

Mentre le due Mercedes sono rimaste con gomme hard e Russell è stato coinvolto nel traffico, chiudendo la sessione in quinta posizione (Hamilton) e ottava posizione (Russell).

SPRINT QUALI: è Pole di Max Verstappen

Max segna il miglior tempo nel Q1, seguito da Russell mentre Hamilton fatìca in 13esima posizione – complice il traffico incontrato nell’ultimo giro e un primo settore debole.

Sainz segue Russell e Verstappen, perdendo nell’ultimo settore, mentre Leclerc in settima posizione, non si migliora, arrivato sul traguardo poco prima che Ocon uscisse fuori pista. Dentro l’Alpine di Gasly e passa il Q1 anche Sargeant. Fuori Ricciardo, Hulkenberg, Bottas, Albon e Zhou.

Nel Q2 sono fuori entrambe le Aston Martin, insieme a Tsunoda, Sargeant e Magnussen. Le Alpine entrano entrambe nel Q3, mentre Piastri precede Sainz in terza posizione. Prima fila blindata da Verstappen e Russell. Hamilton ritrova confidenza ma è sempre dietro le due Ferrari, in sesta posizione.

Problemi per Leclerc all’uscita della pit lane che accostandosi, perde tempo ed entrando in pista prendendo bandiera nel giro out. Relegato in decima posizione.

Max Verstappen è in pole position, in prima fila insieme a Norris. A seguire Piastri, Russell e Sainz solo in quinta posizione. Hamilton partirà sesto per la gara sorint, seguito da Pèrez, le due Alpine e decimo Leclerc.