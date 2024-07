F1 | Perez-Red Bull: decisione drastica in arrivo?

In F1 i contratti sono fatti per essere stracciati? La risposta è si! Perez starebbe rischiando di essere allontanato dalla Red Bull a stagione in corso. Solo a giugno il messicano aveva rinnovato un biennale (2025-2026) con il team di Milton Keynes, ma a distanza di qualche GP la posizione di Perez sembra non essere così sicura in Red Bull.

Tra le clausole presenti nel contratto di “Checo” che un punto molto interessante: se prima della pausa estiva Perez dovesse avere un distacco maggiore ai 100 punti dal team-mate Verstappen, i vertici del team anglo-austriaco potrebbero decidere di licenziare lo stesso Perez. Ed ora come ora per “Checo” i punti di distacco dall’olandese sono ben 137. E tra l’Ungheria ed il Belgio (ovvero prima della sosta estiva) per il messicano risulta difficile recuperare 38 punti nei confronti del tre volte campione del mondo di F1.

Dunque il sedile di Perez è davvero più caldo che mai, e non solo per via delle alte temperature estive… Con “Checo” che corre il serio rischio di essere licenziato dalla Red Bull in agosto. La scuderia diretta da Chris Horner necessita di due piloti che ottengano punti in tutte le gare per poter vincere il titolo costruttori. Ferrari e McLaren (più la seconda) sono ancora in piena corsa per il mondiale costruttori. La Red Bull può contare solo sul supporto di Verstappen attualmente, mentre Ferrari e McLaren ottengono punti pesanti da ambedue i piloti in tutti i GP.

Al rientro dalla pausa estiva nel GP d’Olanda per la precisione, ci sono concrete possibilità che Verstappen si ritrovi un nuovo compagno di squadra. Chiaramente i due candidati per sostituire Perez alla Red Bull potrebbero essere Ricciardo e Tsunoda. I due piloti Racing Bulls potrebbero far quel salto che può cambiare la loro carriera in F1. Per Ricciardo potrebbe essere l’ultima chance di poter dire la sua, mentre per il giapponese sarebbe la grande occasione per mostrare il suo talento, emerso a fasi alterne in queste stagioni nel team di Faenza.

E di conseguenza in casa Racing Bulls si libererebbe così un posto per Liam Lawson, con il neozelandese che scalpita per poter disputare altri GP in F1. Lawson ha esordito lo scorso anno a Singapore con la scuderia di Faenza, andando a punti all’esordio. Oppure Marko & Horner (ipotesi difficile) potrebbero puntare su un altro pilota già presente in F1. Magari un Ocon ai ferri corti con Alpine per esempio. Ma questa è un ipotesi difficile che si concretizzi. Ad ogni modo non ci resta che attendere i prossimi due GP di F1, per vedere quale decisione verrà presa dai vertici Red Bull.

Alberto Murador

