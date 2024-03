F1 | Australia: Analisi qualifiche e passo gara

Le qualifiche hanno visto in pole Max Verstappen. A fare notizia non è stata la solita pole conquistata ma l’errore che ha visto Leclerc abortire il giro ed essere costretto alla rinunciare alla possibilità di lottare con per la prima casella. Attraverso i vari dati al giro, vediamo come stava andando il giro di Leclerc prima dell’errore, quanto vicino fosse Sainz alla pole e analizziamo i passi gara in vista della domenica.

Il più vicino a conquistare la pole è stato sicuramente Carlos Sainz. Nel suo girlo, lo spagnolo, è stato avanti al rivale olandese fino a curva 9, dov’è stato costretto ad alzare il piede e quindi a perdere quattro decimi che sarebbero potuti valere la prima piazza. Se osserviamo l’immagine si nota (ingrandimento con cerchio rosso) come la line del ”trhottle”, ossia quanto il pilota spinga l’acceleratore, precipiti. Successivamente, fino a curva 12, Sainz riesce ad essere al pari di Verstappen. Leclerc, invece, è sempre stato al di sotto, seppur di poco, anche prima dei due errori, nei tempi rispetto a Sainz e Verstappen. Il crollo definitivo del monegasco lo si ha con i due errori.

Tralasciando la sessione trascorsa, vediamo a che punto sono i vari team sul passo gara. Sicuramente il team da battere è la Red Bull. Nelle FP2 abbiamo potuto osservare il passo gara dei vari team su mescola media. La Ferrari di Charles Leclerc ha avuto il passo migliore a fronte pero di un numero di giri inferiore rispetto ai rivali. Terza forza e possibile ostacolo della scuderia di Maranello, le McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri. Basandoci solo sulle prove libere Ferrari risulta avere il passo più forte, ma come ben sappiamo e come dimostrato oggi in qualifica, la Red Bull è sicuramente il team che ne ha di più. Molto probabilmente durante le prove libere, il team di Milton Keynes si è nascosto. Non sono assolutamente da sottovalutare in gara Aston Martin e McLaren.

Ovviamente questi sono solo dati, sarà la gara di domani a smentire il tutto o a confermare quanto visto nelle precedenti sessione. Una cosa è certa, il pilota da battere rimane sempre Verstappen.