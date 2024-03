F1 | Australia: Sainz interrompe il dominio Red Bull, doppietta Ferrari!

All’Albert Park il grande assente è l’inno olandese sulla cerimonia del podio.

Nella mattinata italiana, Carlos Sainz vince dominando una gara priva del vincitore degli ultimi due GP. Max Verstappen costretto al ritiro al terzo giro a causa di un grave surriscaldamento ai freni. La sua posteriore destra è quasi esplosa a causa delle alte temperature.

I record dell’olandese si interrompono. Un problema di affidabilità piuttosto inusuale per la Red Bull, che ha compromesso sin da subito la gara di Verstappen. Ad approfittarne c’è la Ferrari, ma soprattutto Carlos Sainz, protagonista di un weekend eroico, ancora in convalescenza dall’intervento di appendicite. Lo spagnolo, a suo agio sulla SF-24 dalle qualifiche di ieri, ha dominanto dal terzo all’ultimo giro, senza mai essere impensierito dal compagno di squadra.

Leclerc completa una doppietta Ferrari che mancava da 2 anni (Bahrain 2022). Il monegasco ha mostrato poco feeling sulla sua monoposto già durante le qualifiche. Tante le difficoltà nel mantenere il ritmo del compagno di squadra, criticità legate anche alla richiesta da parte del box Ferrari di gestire la gomma.

La delusione di giornata è firmata Perez e Mercedes. Checo non è mai stato competitivo per l’intero GP, penalizzato di 3 posizioni alla partenza in griglia. Molto male, poichè in ottica costruttori Perez dovrebbe fare le veci di Max quando soffre problemi tencnici. Mercedes lontana dall’essere la terza forza in griglia, con entrambe le Mercedes a 0 punti. Violentissimo botto per George Russell nel corso dell’ultimo giro mentre cercava di sorpassare Alonso.

McLaren in agguato su Leclerc per l’intero GP, ma conferma i miglioramenti costanti dalla scorsa stagione sia con Piastri che con Norris. Viste le performance fin’ora, possono confermarsi tranquillamente come seconda forza.

Tsunoda porta a casa i primi importanti per la Visa Cash App.

Punti preziosi per la Ferrari, che si dà un importante slancio nella classifica. Sainz interrompe nuovamente l’egemonia Red Bull dopo la vittoria a Singapore nel 2023.