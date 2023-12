SimRacing | Torna la Pit Talk Cup, spettacolo garantito a Suzuka

Domani alle 21:00 scatta la terza edizione della nostra Pit Talk Cup. Un format unico nel mondo del simracing e organizzato da Pit Talk e il team RNM Flat Out eSport che sarà anche in griglia. Tantissimi ospiti e addetti ai lavori del mondo del motorsport reale che si incontreranno in pista (virtuale) contro fortissimi simracers.

La Pit Talk Cup, il format di SimRacing da noi ideato e altamente competitivo e spettacolare, è pronta per tornare. Seguendo l’enorme successo delle due edizioni precedenti, l’attesa per la prossima edizione è alta. Questo evento, esattamente come coloro che l’hanno preceduto, vedrà la partecipazione di professionisti del motorsport, eccellenze del simracing italiano, giornalisti di alto calibro del motorsport ma anche di divulgatori e youtuber.

L’evento si svolgerà domani, 18 dicembre 2023, con start alle ore 21:00 sulla pista leggendaria di Suzuka, in Giappone. Una location iconica, teatro di grandi battaglie e storici epiloghi in F1 e che, un link che accomuna facilmente il nostro interesse principale (come polo media) col mondo del simracing e che promette una gara emozionante e coinvolgente.

Tanti gli ospiti, anche più che nelle precedenti edizioni. Tra i partecipanti avremo team importanti del panorama sim racing italiano, personalità del mondo motorsport media come Alberto Sabbatini (famosa penna di Autosprint, Auto e Corriere) e Matteo Pittaccio (telecronista di Sky per IndyCar e WEC), piloti dell’ambito GT/endurance come Giacomo Altoè e Leonardo Becagli, divulgatori e content creator come Massimo Franciosa (a.k.a. MazzRacing), Mirko De Santis (MDS Sim Parts), Fabrizio Miceli (SimDrivers.Eu), Alessandro Cappa (MalatiDiSimracing) e Umberto Noto. Senza dimentcare il grandissimo Alberto Naska che è un po’ tutto, divulgatore, content creator e eccellente pilota e Maurizio Caforio, famoso livery artist italiano.

La piattaforma utilizzata per l’evento sarà Assetto Corsa Competizione, sviluppata dalla italiana Kunos Simulazioni. Questa azienda è anche partner e fornitore del software di simulazione ufficiale del GT World Challenge.

E oltre allo spettacolo garantito dai protagonisti, durante la telecronaca curata da Antonio Granato e disponibile live sul canale Twich di Pit Talk, interverrà il presidente di ACI Esports – Cristiano Martelli – che ci parlerà delle ultime novità della federazione italiana che cura gli aspetti legati al mondo della simulazione.

E’ doveroso dunque un ringraziamento speciale a tutte le entità che hanno collaborato alla realizzazione di un altro grande evento. Pit Talk in primis, che ha messo in palio il bellissimo trofeo del vincitore; Cube Controls che ha premierà l’autore della pole-position e del giro più veloce con un paio di G+ SimRacing Socks by , realizzati in tessuto antistress, imbottitura interna in gel ed elementi in PVC sulla suola del piede sinistro per offrire il massimo grip in frenata; 3DRap.it che omaggerà l’autore della rimonta più efficace con i loro SimRacing Pro Grip Gloves, guanti traspiranti e all’avanguardia che combinano tecnologia avanzata, materiali di alta qualità e un design futuristico per elevare il tuo livello di grip e di performance.

Dunque non resta che aspettare domani sera per vivere tutti insieme le emozioni della gara di Suzuka. Intanto, per scaldarci, un po’, gustiamo un hotlap del nostro Mattia Nachira.

🟣 Live su Twitch alle ore 21:00 su https://www.twitch.tv/pittalkf1

🌐 Segui RNM Flat Out eSports su Facebook e Instagram