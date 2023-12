SimRacing | Pit Talk Cup III, un tripudio di spettacolo e competitività

Lo scorso 18 dicembre è andata in archivio la terza edizione della Pit Talk Cup, il nostro format unico nel panorama simracing italiano che vede tanti esponenti del motorsport reale sfidare i migliori protagonisti della controparte virtuale in una gara che ha lo spettacolo e l'azione in pista come obiettivi principali.

Quella di Suzuka è stata una gara molto intensa: svoltasi, ancora una volta, sulla piattaforma Assetto Corsa Competizione di Kunos Simulazioni e durata ben 75 minuti (15 in più di una gara sprint del mondo GT reale), il verdetto inale ha dato ragione a Mattia Nachira e al team RNM Flat Out eSport che hanno portato a casa la vittoria (ma anche la pole-position) con una strategia senza soste ai box. In molti, a proposito di strategia, alla vigilia erano combattuti sul da farsi e in gara abbiamo visto differenti scelte ed il risultato finale è stato in bilico e imprevedibile per lunghi tratti.

Ad ogni modo la gara è stata spettacolare ed apprezzata da tutti, ed a riguardo vogliamo riportare il pensiero di alcuni dei protagonisti:

Fabrizio Miceli (divulgatore e content-creator di SimDrivers.Eu): “Partecipare alla Pit Talk Cup è stata un’esperienza straordinariamente gratificante e indimenticabile per me. È stato un vero piacere confrontarmi e competere in un ambiente così prestigioso, dove la passione per il simracing si mescola con un livello di professionalità e competizione di alto calibro. Uno degli aspetti più entusiasmanti è stata la possibilità di condividere la pista con alcuni dei content-creator più influenti e ammirati nel mondo del simracing, come Alberto Naska, Alessandro Cappa, Umberto Noto, Massimo Franciosa (MazzRacing) e Mirko De Santis. Il loro spirito, creatività e competenza hanno aggiunto un valore inestimabile all’evento, creando un’atmosfera di collaborazione unica e di sana competizione. Oltre a questo, il confronto con i team di altissimo livello ha elevato ulteriormente l’esperienza. Questo evento non è stato solo una competizione ma un’opportunità per condividere, imparare e celebrare la nostra comune passione per la simulazione, creando legami e ricordi che dureranno a lungo. La Pit Talk Cup è stata un’esperienza che ricorderò sempre con grande entusiasmo e gratitudine!”

Alessandro Cappa (content-creator MalatiDiSimracing): “Volevo ringraziare Francesco Svelto e tutto il suo team per avermi invitato alla Pit Talk Cup, un evento che mette insieme il Simracing ed il Racing, un matrimonio fra reale e virtuale, una gara nell’ambito della quale non si scende in pista per correre contro i propri avversari ma insieme!”

Maurizio Caforio (livery artist e titolare di Cauri Virtual Wraps): “Guido poco sul simulatore e quando lo faccio è principalmente per scattare foto delle livree che creo, ma devo ammettere di essermi divertito tantissimo. Essere in pista con volti noti del motorsport virtuale e reale è stato emozionante! La mia filosofia in gara era quella di non intralciare il passo di chi era più veloce. È stato un peccato aver perso la mia AMG alla fine di uno dei giri nelle fasi centrali della gara, altrimenti avrei potuto finire in una posizione migliore… Sarà per la prossima volta, perchè spero possa ripetersi presto un evento come questo!“

Mirko De Santis (divulgatore MDS Sim Parts: “E’ stata la mia prima esperienza alla Pit Talk Cup, una gara informale per divertirsi insieme a giornalisti, piloti del mondo del racing reale e simulativo, amici content-creator e youtuber ma l’ho affrontata con il massimo impegno e serietà. Peccato per un piccolo problema in qualifica con il mio pc che mi ha un po’ innervosito e in gara mi ha portato ad un errore durante il pit-stop che mi è costato una penalità pregiudicando una gara che invece si stava svolgendo veramente bene e con un’ottima strategia. Il divertimento comunque non è mancato viste anche le tante risate fatte insieme agli altri youtuber in radio durante la gara. Mi rifarò la prossima volta!”



A seguito dell’ordine di arrivo ufficiale il giorno dopo la gara (e disponibile in basso), ufficializziamo dunque i premi messi in palio dai nostri partner: Mattia Nachira vince i G+ SimRacing Socks by Cube Controls messi in palio per la pole-position e il trofeo di Pit Talk. Anche Mattia Cervellone vince un paio di G+ SimRacing Socks by Cube Controls per aver conquistato il giro più veloce in gara. Mentre per la best-comeback abbiamo un ex-equo tra Fabrizio Miceli e Massimo Franciosa che con ben 14 posizioni guadagnate si aggiudicano, entrambi, i fantastici SimRacing Pro Grip Gloves by 3DRap.

Un doveroso ed ulteriore ringraziamento anche gli altri ospiti che hanno partecipato alla gara: Alberto Sabbatini (famosa penna di Autosprint, Auto e Corriere), i piloti Giacomo Altoè e Leonardo Becagli, Massimo Franciosa (a.k.a. MazzRacing), Umberto Noto, Maurizio Caforio (famosissimo livery artist) e il grandissimo Alberto Naska. Tutti loro avete avuto modo di ascoltarli nello speciale Pit Talk pre-gara e nelle interviste post-gara. Cosi come Cristiano Martelli, presidente della Commissione ACI Esport che è intervenuto in diretta durante la nostra telecronaca a due voci a cura di Antonio Granato e Fabrizio Ercolani.

Menzione speciale per tutto lo staff di RNM Flat Out eSport che ha reso possibile l’evento: Sergio Suardi, Luca Lombardi e Michele Villazzi che hanno curato la direzione gara e Federico Tironi che ha manutenuto la parte informatica dei server di prova e gara nonchè gestito tutta la regia dell’evento, Andrea Alfonsi e Daniele Pasquinelli per le grafiche.

E a tutti coloro che hanno visto l’evento e che ci seguono in radio, sul web e sui canali social invitiamo a restare sintonizzati perchè nel 2024 avremo grandi ed imperdibili novità. Buone feste a tutti.

