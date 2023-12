F1 | Vasseur “Reintrodurre i test privati alzerebbe i costi”

Frederic Vasseur non sarebbe contrario ad un'eventuale reintroduzione dei test privati in F1 durante la stagione. Ma al tempo stesso il francese ha affermato che allo stato attuale con il budget cap, il ritorno dei test privati farebbe lievitare molto i costi... Con conseguente sforo delle spese... Eliminare il budget cap potrebbe essere la soluzione allora (per esempio)...

La F1 è ufficialmente nel pieno delle vacanze natalizie, e come da tradizione in quel di Maranello s’è tenuto il consueto pranzo di Natale, dove Frederic Vasseur con la stampa ha avuto modo di parlare di diversi argomenti. Tra questi c’è stata anche l’eventuale ipotesi della reintroduzione dei test privati durante la stagione. Il team principal della Ferrari ha affermato che senza delle prove private è difficile recuperar terreno nei confronti degli avversari in F1. Soprattutto se il progetto della vettura nasce male…

Ma ad oggi in F1 è molto difficile poter parlare di test. Ci sono quelli “pre-season”, ma definirli test è un’utopia… D’altronde si parla di pochissime giornate a disposizione delle scuderie per comprendere in pista le nuove vetture prima dell’inizio del mondiale. Poi ci sono i cosidetti “filming day”, con quest’ultimi più utili a dar visibilità agli sponsor piuttosto che a dar un feedback a piloti e tecnici… Per finire ci sono i test Pirelli, dove ogni team di F1 sviluppa gli pneumatici della casa milanese. Ma anche in questo caso non sono prove per sviluppare la vettura…

Certamente l’introduzione del budget cap in F1 (cosa ridicola a modesto parere del sottoscritto) non può permettere ai team di sforare per quel che riguarda lo sviluppo della monoposto. Ma ovviamente non potrebbe nemmeno permettere ad una singola scuderia di poter effettuare dei test privati durante la stagione per una questione di costi… Insomma se una vettura nasce male, dev’essere destinata a dover affrontare una stagione incolore. La McLaren in questo mondiale è stata un’eccezione possiamo dire… Come a dire, se gli aggiornamenti sono fatti bene, anche con l budget cap si può risalire la classifica… Ma vabbè, lasciamo stare questo punto.

Come sottolineato da Vasseur, eventuali test privati sarebbero si fondamentali per recuperare il gap nei confronti degli avversari, ma che al tempo stesso il budget cap sarebbe molto vincolante qualora venissero reintrodotte le prove private durante l’anno. Il motivo è semplice: per fare dei test privati sarebbero necessari molti altri componenti (motori etc) per ogni singola vettura. E qui ovviamente le spese per ogni team aumenterebbero in maniera vertiginosa!

E quindi, quale soluzione ci potrebbe essere? Prima ipotesi, l’eliminazione del budget cap e tornare a parlare così di F1… Seconda opzione, escludere i test privati delle scuderie dalle spese inerenti al budget cap. Anche perchè non è giusto penalizzare una scuderia che avrebbe a disposizione una pista dove poter testare nuovi componenti… Tanto per fare un esempio. Il simulatore non potrà mai sostituire la pista in primis, e poi chi vogliamo prendere in giro dicendo che i simulatori riducono i costi di un team in F1? Dai, suvvia…

Alberto Murador

