F1 | Ferrari, il progetto 676 svelato il 13 febbraio 2024

La Ferrari si prepara a svelare la sua nuova arma per il campionato di Formula 1 del 2024. Con il progetto 676, il team spera di tornare al successo dopo una stagione 2023 deludente. Con l'anteprima della vettura prevista per il 13 febbraio, gli appassionati di tutto il mondo attendono con ansia di vedere cosa la Ferrari ha in serbo per la prossima stagione.

La Ferrari sta preparando il lancio della sua nuova monoposto per il campionato di Formula 1 del 2024. Conosciuta come il progetto 676, la nuova macchina sarà svelata il 13 febbraio nel corso di un evento speciale presso la pista di Fiorano. Questa data è stata scelta per ragioni tecniche, in modo da lasciare il massimo tempo possibile per lavorare sulla vettura prima della sua presentazione ufficiale.

Il progetto 676 rappresenta una svolta filosofica e di design per la Ferrari. Questa nuova auto, che sostituirà la SF-23 del 2023, è stata sviluppata sulla base delle lezioni apprese nelle 22 gare del campionato precedente.

Il pilota della Ferrari, Carlos Sainz, ha avuto l’opportunità di provare la nuova auto al simulatore e ha riferito che la 676 è molto diversa dalla SF-23. Secondo Sainz, la vettura si comporta in modo diverso e fino a quando non sarà messa in pista con 100 chilogrammi di benzina e gomme usate, sarà impossibile capire come tratta effettivamente le gomme, come va sul ritmo gara e come sarà influenzato il ritmo. Inoltre la squadra, secondo lo spagnolo, spera di trovare sulla vettura dele prossimo anno alcune caratteristiche quali la velocità in rettilineo, un diverso feeling di frenata e una maggiora stabilità di guida sui cordoli. Ma ha anche affermato che per avere una macchina competitiva per tutta la stagione, potrebbe essere necessario rinunciare ad alcune di queste caratteristiche. Vedremo.

La presentazione ufficiale della Ferrari 676 avverrà dunque a metà febbraio presso la pista di Fiorano. Questa data è stata scelta per ragioni tecniche, per permettere al team di lavorare fino all’ultimo momento sulla vettura. Dopo la presentazione, la vettura sarà immediatamente testata in pista per coprire i chilometri consentiti dal regolamento prima di essere spedita per il Gran Premio di apertura in Bahrain.

I test pre-stagionali avranno luogo dal 21 al 23 febbraio in Bahrain. Sarà l’occasione per la Ferrari di testare la 676 – di cui non si conosce ancora il nome ufficiale – in condizioni di gara reali e di fare le ultime modifiche prima dell’inizio del campionato.

La stagione 2024 sarà cruciale per la Ferrari. Dopo una stagione 2023 deludente, il team ha lavorato duramente per sviluppare la 676 e spera che questa nuova auto possa riportare la Ferrari al successo.