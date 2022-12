SimRacing | Logitech G PRO RACING WHEEL

Facciamo un passo indietro prima di cominciare: vi catapulto al 21 settembre 2022, ci troviamo al LogiPlay dove Logitech presenta la sua nuova creatura, una combinazione volate/pedaliera che promette distruggere i competitor, usando pure la voce di Lando Norris, pilota Mclaren F1, che ha solo buone parole per il prodotto appena present ato.

Stiamo parlando del volante Logitech PRO RACING WHEEL e della pedaliera PRO RACING PEDALS. per questo articolo ci soffermeremo sul volante per spulciare ogni caratteristica e soprattutto parlare di un problema relativo al prezzo che ha suscitato un sacco di critiche.

Feedback Logitech

Uno dei principali motivi per cui i piloti scelgono un volante, d’altronde ogni pilota di simracing ricerca il più possibile il realismo ed è proprio il feedback che arriva in aiuto. Logitech introduce TRUEFORCE che promette “un realismo senza pari a frequenze più alte che mai”.

Guida diretta Logitech

Così Logitech intitola una caratteristica dove promette zero ritardi, nessuna astrazione e una risposta a latenza incredibilmente bassa. 11 Nm di forza potrebbero confermare queste caratteristiche portando il realismo al livelli altissimi.

Layout PRO

Concentriamoci ora sul layout del volante che promette grandi aspettative. Iniziamo da un piccolo display sul motore dove si trovano i soliti led dei giri-motore per cambiare al momento giusto più una serie di impostazioni che possono essere cambiate a proprio piacimento. Troviamo anche lamelle magnetiche al cambio progettate con un sistema magnetico con sensori ad effetto Hall senza contatto, offrendo una sensazione realistica al momento del cambio per il pilota.

Prezzo

Ci siamo, l’argomento più criticato dai piloti amatoriali. Siete pronti? parliamo, riguardo al volante, di 1.099,00 €. Nei forum e nelle varie community non sono per niente felici di questo prezzo esorbitante, c’è invece chi dice sia un prezzo equo date le tante caratteristiche positive che ha questo volante rispetto ad altri. Dal mio umile punto di vista si parla di una periferica che ormai fa fruttare milioni a piloti e a case automobilistiche e quindi ci può stare, d’altronde viene venduto come volante per professionisti.

Conclusioni

Abbiamo parlato di una periferica centrale nel mondo del simracing a livello professionale, un volante che sicuramente un pilota amatoriale difficilmente compra! una cosa voglio dirvi: il volante non fa il pilota, conosco ragazzi che con un umilissimo volante, un tavolino in salotto e seduto sul divano, ha vinto campionati gareggiando con chi aveva le migliori periferiche. Di sicuro, se avete la possibilità è un ottimo acquisto.