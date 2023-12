F1 | Chi ha fatto meglio tra compagni nel 2023 (top team) ?

Dopo aver analizzato e visto i duelli interni per gli altri team, è tempo di analizzare il duo di piloti delle prime quattro scuderie del campionato 2023. Partendo dal team che ha avuto una crescita maggiore, McLaren, fino ad arrivare alla squadra regina, la Red Bull.

McLaren

La scuderia di Woking, dopo un inizio molto complicato, ha saputo ritrovare la giusta strada. Il team di Andrea Stella quest’anno ha visto l’ottimo esordio di Oscar Piastri. Il paragone tra i due piloti è molto superfluo, visto che si confrontano uno dei piloti top del campionato, Lando Norris, e un rookie promettente, Oscar Piastri. Il conflitto interno è vinto dal britannico. Il rookie vanta però la vittoria nella gara sprint del Qatar. Entrambi i piloti hanno come miglior risultato di qualifica e gara la seconda posizione. Vince nei duelli di qualifica, gara, e punti totali, l’esperto Norris.

Ferrari

Al terzo posto, nel campionato costruttori, troviamo la Ferrari. Il team di Maranello ha avuto una lotta interna molto equilibrata. Dal punto di vista classifica, Leclerc, è riuscito a spuntarla, con soli 6 punti di vantaggio. Sainz ha il vanto di aver conquistato l’unica vittoria non Red Bull della stagione. Sia in qualifica sia in gara, regna Charles Leclerc. La Ferrari è l’unica scuderia, in questa stagione, ad avere entrambi i piloti con almeno un DNS (Non inizio della gara).

Mercedes

In casa Mercedes, Hamilton la spunta su Russell. Il giovane britannico quest’anno si è ritrovato sotto le aspettative, dopo la scorsa stagione caratterizzata da grande costanza. Il sette volte campione del mondo prevale in ogni confronto. La qualifica resta l’unico duello in cui i due sono alla pari. Hamilton quest’anno è riuscito a conquistare anche la pole, nel GP di Ungheria. Pesano su Russell i quattro DNF, uno tra questi il possibile podio di Singapore vanificato all’ultimo giro della gara. Il prossimo anno sarà importante per il team anglo-tedesco. Le freccia d’argento dovranno cercare di ritrovare una vettura in grado di lottare almeno per la vittoria. Sarà anche importante ritrovare il miglior Russell da affiancare all’instancabile campione britannico, Hamilton.

Red Bull

La stagione della Red Bull è sicuramente stata la stagione perfetta. All’interno del team però è mancata la seconda guida di Perez. Verstappen vince in tutti i duelli con il messicano, coronando ancora di più una stagione superlativa. Il messicano deve arrendersi allo strapotere dell’olandese. La prossima stagione, per Perez, sarà fondamentale anche per mantenere saldo il suo sedile.