F1 | Imola, il programma del weekend

Il programma del prossimo weekend di gara della F1 2023 che sbarca a Imola per il GP del Made in Italy e dell'Emilia Romagna.

Dopo la trasferta negli Stati Uniti a Miami, la stagione di F1 2023 torna ora in Europa per il Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia Romagna. Imola, di nuovo in calendario dal 2020 sarà la splendida protagonista del prossimo weekend, con il primo dei due appuntamenti che si terranno sul territorio italiano.

Max Verstappen arriva nel fine settimana con un vantaggio di 14 punti sul compagno di squadra Sergio Perez nella classifica del Campionato del Mondo, dopo aver vinto (anzi, dominato) partendo dalla nona posizione a Miami. Un evento che non accadeva dal 1984.

L’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari ha già visto Max Verstappn vincere lo scorso anno, ai danni proprio di una Ferrari certamente più in palla e competitiva di quella che abbiamo ammirato nelle prime cinque gare del 2023. Ed è lui quindi, insieme alla Red Bull, il favorito alla vigilia.

Il fine settimana seguirà il consueto format, con due sessioni di prove libere che si svolgeranno il venerdì. La prima ora di FP1 è prevista per le 13:30, seguita dalla FP2 alle 17:00.

Sabato, le FP3 si terranno alle 12:30, prima delle qualifiche che scatteranno alle 16:00 ma con il nuovo format che prevede per tutti l’utilizzo delle gomme hard in Q1, delle gomme medie in Q2 e delle gomme soft in Q3. Il Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia Romagna, della durata di 63 giri, scatterà alle 15:00 di domenica 21 maggio.