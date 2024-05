F1 | Imola: Verstappen torna a vincere, ancora super Norris!

Il settimo appuntamento stagionale, a Imola si conclude con la vittoria di Max Verstappen. L’Olandese nonostante le difficoltà emerse il venerdì, nel trovare il giusto assetto per la monoposto, è riuscito ad ottenere la prima posizione in qualifica e la vittoria in gara. La prima gara in Italia non è stata facillissima per Max, che è sempre rimasto in prima posizione, ma che per un soffio non ha visto sottrarsi il trofeo.

Due elementi hanno messo a rischio la vittoria di Verstappen. La possibilità di avere una penalità di 5 secondi per track limits e la monoposto color papaia. Anche qui, come a Miami, l’avversario diretto di Max è stato per tutta la gara Lando Norris. Il britannico, negli ultimi giri, si è avvicinato sempre di più, non riuscendo a compiere il sorpasso valevole la prima posizione per pochissimo. Alla McLaren sarebbero bastati altri 2 giri per ottenere la seconda vittoria consecutiva. Per questa volta, il team britannico, si è dovuto accontentare della 2° posizione di Norris e della 4° di Piastri.

Soddisfatta, ma delusa, è la Ferrari. A Maranello ci si aspettava un miglioramento dagli aggiornamenti portati sulla SF-24. Nonostante ciò, Leclerc e Sainz, sono riusciti a lottare contro le McLaren. Questa lotta vede però trionfare il team di Woking. Leclerc, a 15 giri dalla fine, prova ad avvicinarsi a Norris, illudendo i tifosi di un possibile secondo posto, senza successo in seguito ad un errore del monegasco. Sainz, invece, ha spinge molto nel primo stint, riuscendo a tenere dietro Piastri, ma dopo un pit stop arrivato troppo tardi, scivola abbondantemente dietro l’Australiano. Successivamente non riusce mai ad avvicinarsi tanto da poter impensierire il numero 81.

Buona la gara delle due Mercedes, che chiudono in 6° e 7° posizione. Hamilton e Russell, portano a casa tanti punti per il mondiale costruttori. La casa della stella a tre punte, porta punti importanti per difendersi dall’avanzata dell’ Aston Martin. A punti anche la scuderia Italiana di Faenza, la Racing Bulls, grazie al punticino conquistato da Yuki Tsunoda. Il giapponese in questo weekend ha mostrato di essere un grande pilota, facendosi notare anche per il mercato piloti 2025.

Il prossimo appuntamento a Monaco, dove gran parte del risultato della gara si deciderà sopratutto nelle qualifiche del sabato, nonostante nulla sia certo in questo mondiale e nella F1.