F1 | Leak delle prime immagini Red Bull RB19

Ieri a Silverstone si è svolto quelli che in tanti chiamano filming day, che dovrebbe essere un momento per il team per raccogliere elementi multimediali a scopo di autopromozione ma che, a causa dei sempre ridotti test in pista, diventa a tutti gli effetti un’occasione per fare qualche importante chilometro in pista.

E il filming day di ieri a Silverstone ha visto protagonista la nuova Red Bull RB19 di Verstappen, Perez e del terzo pilota Daniel Ricciardo. Sono spuntate subito le prime immagini sui vari social network che ci permettono di apprezzare, seppure sulla base di foto non di altissima qualità, le forme preliminari di un’auto che – pur restando ancora in bozza (in Bahrain sarà ancora diversa) – rappresenta certamente un oggetto più veritiero di quanto visto durante lo show di New York.

Riportando sotto le prime immagini prese da Twitter, si può subito notare un affinamento delle forme all’anteriore (il muso ricorda quello di iconiche Ferrari di fine anni 80) e una forte riduzione degli ingombri nella zona delle pance laterali che, come una seconda pelle, si appoggiano a quelle che dovrebbero essere le nuove disposizioni delle masse radianti (più avanti) fino ad arrivare alla zona della power-unit (andando verso il posteriore).

Kind of "HQ" picture of RB19 from Silverstone: #F1 pic.twitter.com/zd2ylNLGyh — Daniel Biały (@f1talks) February 10, 2023

https://www.instagram.com/p/CofqeuwtpQe/?utm_source=ig_web_copy_link