F1 | Osserviamo più da vicino la C43: a chi si ispira la nuova Alfa Sauber?

In attesa di scoprire la nuova SF-23, che sarà presentata il 14 febbraio, le nuove monoposto 2023 presentate al pubblico, non offrono grandi spunti interpretativi. Sono emerse qualche immagini della RB19 in pista per uno shakedown, ma poca roba.

L’unica scuderia ad uscire, parzialmente, allo scoperto è stata l’Alfa Sauber. La nuova C43 di Zhou e Bottas sembra essere molto interessante dal punto di vista tecnico, rinnovando molte aree della monoposto rispetto alla stagione precedente. Molte innovazioni tecniche che però “suonano” familiari, vista la stagione appena conclusa.

La novità più clamorosa agli occhi è sicuramente il fondo “dentato” della C43, mai visto su nessuna monoposto fino ad ora. Ci sono però tanti elementi rinnovati sulla monoposto elvetica.

Tra questi, le sidepod. Nelle prese d’aria molto simili (se non uguali) a quelle delle pance della F1-75. Nell’immagine riportata è evidente già dalla prima uscita in pista della C43. Soffermandoci ancora sull’aspetto “cooling”, andando a vedere la zona coca-cola e il raffreddamente sulla parte posteriore della monoposto, ci sono tante somiglianze con la MCL36.

La gestione della zona di raffreddamento sembra essere molto simile nella C43, che ha cercato di unire i concetti già visti nelle monoposto 2022. Una scelta molto audace, ma anche ambiziosa, visto il risultato finale. Ancora sul raffreddamento, scuola AlphaTauri, la presa di raffreddamento posteriore, in zona retrotreno, si ispira molto a quella vista sulla AT03. Una scelta che molte scuderie hanno adottato già da stagione in corso.

Il dettaglio più evidente riguarda le pance. La C43 segue lo stile aerodinamico di Red Bull sotto quell’aspetto. La competitività della RB18 ha sicuramente influenzato questa decisione, ormai seguita anche dalle altre scuderie. La C43 nonostante abbia delle prese d’aria, sulle sidepod, che richiamano quelle della F1-75, cerca di “copiare” l’aerodinamicità della RB18 nella forma delle pance.

Nello shakedown di Barcellona due giorni fa, il fondo dentato mostrato in foto non è stato provato. Vedremo se la soluzione sarà portata ai test di fine febbraio e se ripagherà sotto l’aspetto delle prestazioni.

Tanti gli spunti e le ispirazioni a cui la C43 sembra fare fede. Vedremo se questa versione sarà confermata anche per il primo GP della stagione, in Bahrain, previsto per il 5 marzo 2023.