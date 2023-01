F1 | Andretti pronto a sbarcare in F1 con Cadillac Racing

Un po’ a sorpresa arriva l’annuncio ufficiale da parte dell‘ Andretti Group e General Motors Cadillac. Il costruttore americano ha scelto il marco Cadillac per rappresentare la sua scuderia in caso di ingresso in F1. Negli ultimi giorni è arrivata anche l’apertura da parte del presidente della FIA, Mohammed Ben Sulayem. Il duetto Andretti- Cadillac, ha annunciato che vorrà vedere in pista almeno un pilota americano, per continuare il processo di crescita della F1 negli USA.

Non è mancato il commento del presidente, Michael Andretti. ”Ritengo che siamo adatti a diventare un nuovo team di Formula 1 e che possiamo apportare valore al campionato e ai nostri partner, oltre a dare emozioni ai fan. Sono orgoglioso di avere General Motors e Cadillac al nostro fianco nel perseguire questo obiettivo. General Motors e Andretti condividono un’eredità nata dall’amore per le corse. Ora abbiamo l’opportunità di unire le nostre passioni per gli sport motoristici e la nostra dedizione all’innovazione per costruire una vera offerta americana di F1. Insieme, continueremo a seguire le procedure e le fasi previste dalla FIA durante il processo di valutazione. Nel frattempo, continuiamo a prepararci con ottimismo nel caso in cui avessimo la fortuna che Andretti Cadillac venga formalmente approvata come concorrente per la Formula 1“.

Andretti è sempre più vicino a sbarcare in F1, probabilmente come undicesimo team in griglia.Vedremo anche, in caso di ingresso, quale sarà la PU del team e con quale casa produttrice si accorderà la scuderia americana. La palla adesso passa alla Formula 1. Fino ad ora il team capitanato dall’ americano, ha sempre ricevuto un blocco dalla F1. I motivi sono duplici. Il primo sta nella divisione dei eventuali proventi, e di tutti i cambiamenti che comporterebbe avere undici team in griglia. Il secondo sta nel nome, ritenuto poco prestigioso da rappresentare un team di F1. Adesso la situazione sembra essere diversa, vista anche la partecipazione di Cadillac. Andretti sembra sempre più vicino ad arrivare in F1 e portare un’altro team Americano nel Circus, dopo quello di Genè Haas.