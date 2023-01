F1 | Ocon: ”Mi piace la nuova gestione Alpine”

Esteban Ocon, durante la pausa invernale della F1, è tornato a parlare della sua Alpine. Il giovane francese, vincitore del GP di Ungheria 2022, dal prossimo anno avrà un nuovo compagno di squadra, Pierre Gasly. Ocon, è reduce da una grande stagione. Il numero 31, è riuscito ad ottenere, insieme al suo team, il quarto posto costruttori, il titolo di testa nel campionato degli ”altri”.

Il team francese, attualmente è capitanato da Otmar Szafnauer che da Febbraio dello scorso anno, conduce Alpine, dopo aver lasciato Aston Martin. Ocon si è espresso proprio sui cambiamenti Alpine: ”Da quando sono arrivati Laurent, Luca e Otmar ( i nuovi pilastri del team francese), mi sento decisamente più rilassato e mi sento bene. Ecco perché dovrei essere super tranquillo”. Ha poi proseguito: ”Ci stanno dando una pressione positiva. Non si tratta di una pressione negativa, altrimenti sarebbe finita. È completamente diverso. È la passione delle corse, del motorsport”.

Infine ha concluso le sue parole, con degli appunti su cosa migliorare in futuro. ”Un mio obiettivo, sì, è quello di vincere con Alpine. Conto sul lavoro che sto facendo. Ogni settimana sono in fabbrica a lavorare sodo.”Una cosa che non voglio che accada è che quando finirò la mia carriera, non voglio avere rimpianti e dire che forse se avessi fatto questo, mi avrebbe portato in un posto più alto” conclude Ocon.

Ocon, è arrivato in Renault nel 2020, dopo anni in Racing Point e da terzo pilota Mercedes. Nel 2021 ha conquistato la sua prima vittoria in Ungheria. Con Alpine si è sempre destreggiato al meglio e quest’anno è stato un vero e proprio trascinatore, complici anche i problemi di affidabilità che hanno colpito Alonso. Il prossimo anno troverà al suo fianco Pierre Gasly. Vedremo come verranno gestiti i due piloti, entrambi vogliosi emergere e di prevalere sull’altro.