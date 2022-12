F1 | Gasly pronto per il suo primo anno in Alpine

Pierre Gasly si prepara al primo anno in Alpine. Dopo sei anni sotto l’egida Red Bull, tra AlphaTauri (in precedenza Toro Rosso) e la stessa Red Bull, il francese è approdato in Alpine. Il team Francese il prossimo anno avrà una line up molto giovane ma allo stesso tempo ricca di esperienza. Ocon e Gasly, entrambi già vincitori di un GP in F1, condurranno le due vetture Alpine. Il numero 10 in griglia, ha nuovamente un’opportunità di dimostrare il suo valore su una vettura in forte crescita.

Il nuovo pilota Alpine si è espresso sul suo passaggio in Alpine. ”Per me, è stato come se avessi raggiunto il tetto massimo, ho detto loro che non sono un pilota che si accontenta di finire nella top ten, lottando per l’ottavo o decimo posto. Non è quello per cui sto lavorando. Questa non è la mia motivazione ogni giorno, e ho bisogno di più di questo, voglio di più e credo che Franz Tost, l’abbia capito. Quando è arrivata l’occasione, gli abbiamo spiegato quanto fosse importante per la mia carriera, per me personalmente, ho dato il massimo per questa squadra, il mio meglio in assoluto”.

Gasly è stato accostato, prima della firma in Alpine, anche a McLaren. ”Ad un certo punto, sembrava sempre più probabile che ci fosse la possibilità che Daniel mantenesse il suo posto in McLaren, il che significava che sarebbe stato fuori contratto in un momento simile al mio, quindi entrambi avremmo terminato i nostri contratti alla fine del 2023. Aston Martin ha poi ingaggiato Fernando Alonso. Questo ha davvero innescato l’intero caos che ne è seguito, e alla fine, è stato un caos positivo per me perché ha portato una straordinaria opportunità e una collaborazione molto eccitante con Alpine per il prossimo anno”.

Pierre Gasly, nella prossima stagione, avrà un importante di mostrare il suo valore. Il francese ha un enorme talento, uscito fuori nelle due scorse stagioni in AlphaTauri. L’ultima stagione, per Gasly, non è stata la più semplice. Complice il poco feeling con la vettura, egli, non è riuscito ad ottenere i risultati degli anni precedenti. Per Pierre Gasly, si tratta della seconda stagione in F1 senza ottenere un podio. Vedremo cosa offrirà con Alpine, adesso che ha un opportunità importante per lottare per qualcosa di più di semplici punti.