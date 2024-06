F1 | Ufficiale: Gasly, rinnovo pluriennale con Alpine

Alpine ha annunciato in giornata il rinnovo pluriennale del contratto di Pierre Gasly per le prossime stagioni di F1. Ora nel team di Enstone resta da capire chi sarà il compagno di squadra del francese. Con molta probabilità sarà uno tra Carlos Sainz, Jack Doohan e Mick Schumacher.

In F1 è già tempo del GP d’Austria sul circuito del Red Bull Ring. Ma nell’attesa che le monoposto scendano in pista, nella giornata di oggi è arrivata l’ufficialità del rinnovo di Gasly con Alpine per i prossimi anni. Il francese ha firmato un accordo pluriennale con il team di Enstone, che includerà sicuramente le stagioni 2025-2026.

Dunque in casa Alpine non ci sarà una line-up completamente rinnovata per le prossime stagioni, come si era preventivato ad inizio di questo mondiale di F1. Gasly quindi resta il punto fermo della casa transalpina, nonostante un inizio di stagione molto difficile. Soddisfazione per l’accordo raggiunto sia da parte di Pierre Gasly, ma anche del team principal Bruno Famin. Di fatto si tratta del primo annuncio fatto in Alpine da quando Flavio Briatore è diventato consulente esecutivo del team di Enstone…

Dopo l’ufficialità del rinnovo di Gasly per le prossime stagioni, e dell’addio di Esteban Ocon a fine 2024, resta da capire chi sarà il compagno di squadra di Gasly appunto. Ci sono diversi nomi che stanno circolando in queste ore, e l’ultimo in ordine di tempo è stato Carlos Sainz. Il pilota iberico tramite il suo entourage starebbe parlando dallo scorso weekend in Spagna con i vertici Alpine, dato che la firma con Williams per Sainz non sembra essere così scontata…

Gli altri piloti sulla lista sono due nomi legati al marchio francese, ovvero Jack Doohan e Mick Schumacher. L’australiano figlio d’arte è attualmente il terzo pilota della scuderia di Enstone, e sembra essere quello più accreditato per sostituire il partente Ocon. Dall’altro lato però anche il figlio del grande Michael può avere delle possibilità concrete per tornare in F1, dato che il tedesco corre il WEC proprio con l’Alpine. Anche se Schumi Jr al tempo stesso è il terzo pilota Mercedes.

La decisione finale stando anche dal ruolo che ricopre spetterà proprio a Flavio Briatore. E non è da escludere che il manager piemontese possa puntare proprio su Sainz, ovvero il più completo tra i piloti sopra citati. Ed al tempo stesso il pilota spagnolo potrebbe firmare con Alpine vedendo un dirigente del peso come Briatore all’interno del team. Tra l’altro lo scorso weekend (il primo con Briatore ai box) in Spagna l’Alpine ha mostrato segnali di ripresa, confermandosi quinta forza davanti all’Aston Martin.

Alberto Murador

Follow @albertomurador