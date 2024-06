F1 | Alpine, ufficiale: Flavio Briatore consulente amministrativo

Ora è ufficiale: Flavio Briatore è stato nominato consulente esecutivo del team Alpine F1. Per il manager piemontese ci sarà carta bianca sulla scelta dei piloti, oltre che aver un peso rilevante su alcune decisioni tecniche da prendere all'interno del team in ottica futura.

La F1 torna in pista questo weekend al Montmelò per il GP di Spagna. E direttamente dal paese iberico è arrivata l’ufficialità del ritorno di Flavio Briatore in Alpine come consulente esecutivo del team di Enstone in F1. Il manager piemontese ritorna così nella scuderia con cui vinse i titoli mondiali con Alonso, quando la squadra si chiamava Renault.

La notizia era già nell’aria da diverso tempo, tanto vero che la stessa redazione di F1sport.it riportò tale notizia nelle scorse settimane. Mancava solo l’ufficialità, arrivata puntuale quest’oggi direttamente dal Montmelò. Tra i “promotori” del ritorno di Briatore in Alpine c’è in primis l’AD del gruppo Renault Luca De Meo, per cercare di risollevare una situazione tecnica a dir poco disastrosa all’interno del team di Enstone.

Ma quali saranno nello specifico le mansioni di Flavio Briatore in Alpine? Innanzitutto seguirà da vicino l’academy piloti per scovare nuovi talenti da far crescere, oltre che decidere direttamente i piloti da inserire nel team di F1. Poi altro compito importante per il piemontese sarà quello di prendere alcune decisioni di peso di livello tecnico.

Come per esempio la possibile fornitura dal 2026 delle power-unit Mercedes all’Alpine, dato che negli ultimi giorni sono circolate le voci su un possibile addio del team di Enstone ai motori Renault. E dato l’ottimo rapporto che c’è tra Briatore e Wolff, l’accordo potrebbe diventare realtà.. Anche se ci sarebbe del clamoroso considerando che le quote maggiori di Alpine F1 (attualmente) sono di proprietà Renault appunto.

Alberto Murador

